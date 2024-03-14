Mersin'de Bitcoin dolandırıcılığı: 19 kişi gözaltında

14 Mart 2024 01:12 - Güncelleme : 14 Mart 2024 01:13

Kar vaadiyle dolandırıcılık yapan sahtekarların sayısı her geçen gün artıyor. Bu sefer Mersin'de Bitcoin dolandıcılığı yapanlar yakalandı.

19 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, sahte 'Bitcoin' sitesine üye yapılmış gibi gösterilerek yüksek kar ve yatırım vaadiyle vatandaşları dolandırdıkları belirlenen 19 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.