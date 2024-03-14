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14 Mart 2024 01:12 - Güncelleme : 14 Mart 2024 01:13

Mersin'de Bitcoin dolandırıcılığı: 19 kişi gözaltında

Mersin'de sahte Bitcoin sitesine üye yapılmış gibi gösterilerek yüksek kar vadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 19 şüpheli gözaltına alındı.

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Mersin&#039;de Bitcoin dolandırıcılığı: 19 kişi gözaltında
Bitcoin Dolandırıcılığı, Mersin, Siber Suçlarla Mücadele

Kar vaadiyle dolandırıcılık yapan sahtekarların sayısı her geçen gün artıyor. Bu sefer Mersin'de Bitcoin dolandıcılığı yapanlar yakalandı.

19 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, sahte 'Bitcoin' sitesine üye yapılmış gibi gösterilerek yüksek kar ve yatırım vaadiyle vatandaşları dolandırdıkları belirlenen 19 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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