Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Mersin'de trafik kazası: 5 yaralı
18 Nisan 2024 06:46 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 06:46

Mersin'de trafik kazası: 5 yaralı

Mersin'de kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
Mersin&#039;de trafik kazası: 5 yaralı

Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesindeki kavşakta meydana gelen kazada,  sürücüleri öğrenilemeyen iki araç kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri kaldırıma çıkarken, kazada 5 kişi yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...