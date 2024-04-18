18 Nisan 2024 06:46 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 06:46
Mersin'de trafik kazası: 5 yaralı
Mersin'de kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesindeki kavşakta meydana gelen kazada, sürücüleri öğrenilemeyen iki araç kavşakta çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri kaldırıma çıkarken, kazada 5 kişi yaralandı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı