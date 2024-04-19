Mersin'de yasa dışı bahisçilere operasyon

19 Nisan 2024 08:51 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 08:52

Mersin'de Siber Suçlarla Mücadele ekipleri internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan kişilere operasyon düzenledi. 6 adrese yapılan eş zamanlı baskında gözaltılar yapıldı.

5 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada ise 6 adet cep telefonu, 7 adet sim kartı, 9 adet banka kartı, 2 adet hard disk, 1 adet flaş bellek, yasa dışı bahisten elde edilen bir miktar para ile çok sayıda dijital malzeme ve doküman ele geçirildi.





Yakalanan şüpheliler, gerekli adli işlemlerin yapılması için jandarmaya götürüldü.