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19 Nisan 2024 08:51 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 08:52

Mersin'de yasa dışı bahisçilere operasyon

Mersin'de jandarma ekipleri 6 adrese yasa dışı operasyonu yaparak 5 kişiyi yakaladı. Dijital malzemelerine el konuldu.

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Mersin'de Siber Suçlarla Mücadele ekipleri internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan kişilere operasyon düzenledi. 6 adrese yapılan eş zamanlı baskında gözaltılar yapıldı.

5 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada ise 6 adet cep telefonu, 7 adet sim kartı, 9 adet banka kartı, 2 adet hard disk, 1 adet flaş bellek, yasa dışı bahisten elde edilen bir miktar para ile çok sayıda dijital malzeme ve doküman ele geçirildi.

Mersin'de yasa dışı bahisçilere operasyon - 1. Resim

Yakalanan şüpheliler, gerekli adli işlemlerin yapılması için jandarmaya götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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