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17 Nisan 2024 23:36 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 23:37

Meteoroloji bölge vererek uyardı: Kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu değerlendirmesine göre, Kayseri ve yakın çevresinde kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. 

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: TGRT Haber
Meteoroloji bölge vererek uyardı: Kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kayseri için güçlü rüzgarlar ve yerel fırtına uyarısı yaparak dikkatli olunması gerektiğini bildirdi. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü'nün yaptığı son analizlere göre, yarın Kayseri'de güneyden esen sert rüzgarlar ve aralıklı olarak şiddetli fırtınalar bekleniyor. 

80 KM'YE KADAR ULAŞACAK! 

Kent genelinde meydana gelecek kısa süreli fırtınanın yer yer saatte 80 kilometre hıza ulaşacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji bölge vererek uyardı: Kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor  - 1. Resim  

Vatandaşların meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olmaları istendi.  

Kaynak: TGRT Haber
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