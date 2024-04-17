Meteoroloji bölge vererek uyardı: Kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor 

17 Nisan 2024 23:36 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 23:37

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kayseri için güçlü rüzgarlar ve yerel fırtına uyarısı yaparak dikkatli olunması gerektiğini bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü'nün yaptığı son analizlere göre, yarın Kayseri'de güneyden esen sert rüzgarlar ve aralıklı olarak şiddetli fırtınalar bekleniyor.

80 KM'YE KADAR ULAŞACAK!

Kent genelinde meydana gelecek kısa süreli fırtınanın yer yer saatte 80 kilometre hıza ulaşacağı tahmin ediliyor.

Vatandaşların meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olmaları istendi.