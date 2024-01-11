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    • 11 Ocak 2024 07:37 - Güncelleme : 11 Ocak 2024 07:46

    Meteoroloji duyurdu! İstanbul'a bugün kar yağacak mı? Bugün hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 11 Ocak hava durumu

    Meteoroloji, 11 Ocak hava durumu raporunu yayımladı. Tahminlere göre yurt genelinde hava çok soğuk kar yağışı ise bugün bazı bölgelerde etkisini sürdürecek. Peki İstanbul'a bugün kar yağacak mı? Bugün hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 11 Ocak hava durumu

    Editör: Suat Vilgen / Kaynak: TGRT Haber
    Meteoroloji duyurdu! İstanbul&#039;a bugün kar yağacak mı? Bugün hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 11 Ocak hava durumu
    Meteoroloji, Hava Durumu, Istanbul

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 11 Ocak 2023 hava durumu raporunu yayımladı. Uzman değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde kara kış etkisini hissettirmeye devam edecek. Yurdun birçok bölgesinde ise soğuk havaya kar yağışı eşlik edecek.

    Tahmin raporuna göre ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Kütahya, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    BUGÜN (11 OCAK) HAVA NASIL OLACAK?

    Yağışların, Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ile Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Düzce, Malatya ve Elazığ çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Güneydoğu Anadolu ile Bitlis, Şırnak ve Hakkâri çevreleri ile Hatay’ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

    Meteoroloji duyurdu! İstanbul'a bugün kar yağacak mı? Bugün hava nasıl olacak?

    İSTANBUL'A BUGÜN KAR YAĞACAK MI?

    İstanbul'da dün beklenen kar kentin yüksek kesimlerinde çok etkili olmamıştı. Tahminlere göre İstanbul'a bugün kar yağacak. Kentte sabah saatlerinde hava parçalı veya çok bulutlu. Ancak öğleneden sonra ve akşam saatlerinde önce yağmur ve ardından karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Bazı bölgelerde kar yağışının etkili olacağı tahmin edilirken vatandaşların özel araçları yerine toplu taşımaya yönelmeleri tavsiye ediliyor.   

    MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

    EDİRNE -4°C, 5°C Parçalı ve çok bulutlu

    İSTANBUL 2°C, 5°C Sabah saatlerinde parçalı veya çok bulutlu. Akşam saatlerinde önce yağmur ve ardından karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

    KOCAELİ 2°C, 6°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

    TEKİRDAĞ -3°C, 4°C Parçalı ve çok bulutlu

    Meteoroloji duyurdu! İstanbul'a bugün kar yağacak mı? Bugün hava nasıl olacak?

    EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

    AFYONKARAHİSAR -1°C, 3°C Parçalı ve çok bulutlu

    DENİZLİ 1°C, 9°C Parçalı ve çok bulutlu

    İZMİR 4°C, 11°C Parçalı bulutlu

    MUĞLA 0°C, 11°C Parçalı bulutlu

    AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

    ADANA 10°C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

    ANTALYA 10°C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

    ISPARTA 0°C, 8°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

    MERSİN 12°C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

    İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

    ANKARA 0°C, 6°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

    ESKİŞEHİR -2°C, 1°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı

    KAYSERİ -2°C, 4°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

    KONYA 2°C, 5°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

    BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

    BOLU -2°C, 2°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif kar yağışlı

    KASTAMONU -3°C, 4°C Parçalı ve çok bulutlu

    SİNOP 6°C, 8°C Parçalı ve çok bulutlu

    ZONGULDAK 4°C, 8°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmurlu

    Meteoroloji duyurdu! İstanbul'a bugün kar yağacak mı? Bugün hava nasıl olacak?

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

    RİZE 6°C, 9°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

    SAMSUN 5°C, 9°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

    TOKAT 0°C, 4°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı

    TRABZON 7°C, 8°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

    DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

    AĞRI -1°C, 2°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

    ERZURUM -2°C, 2°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

    MALATYA 2°C, 5°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu

    VAN -4°C, 4°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

    GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

    DİYARBAKIR 5°C, 7°C Yağışların sabah saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.

    GAZİANTEP 5°C, 8°C Yağışların gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

    MARDİN 2°C, 5°C Yağışların sabah saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.

    ŞANLIURFA 7°C, 9°C Yağışların gece saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.

    Kar ve tipi yurdu esir aldı! Fırtınanın şiddetiyle vatandaşlar yürümekte zorlandı
    Oynat

    Kar ve tipi yurdu esir aldı! Fırtınanın şiddetiyle vatandaşlar yürümekte zorlandı

    Tekirdağ'da dün geceden beri etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Sabah okula ve işe gitmek için uyanan vatandaşlar yürümekte dahi güçlük çekti.

     

    Haberler>Gündem>Meteoroloji duyurdu! İstanbul'a bugün kar yağacak mı? Bugün hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 11 Ocak hava durumu
    meteorolojihava durumuistanbul
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