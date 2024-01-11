Meteoroloji duyurdu! İstanbul'a bugün kar yağacak mı? Bugün hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 11 Ocak hava durumu
Meteoroloji, 11 Ocak hava durumu raporunu yayımladı. Tahminlere göre yurt genelinde hava çok soğuk kar yağışı ise bugün bazı bölgelerde etkisini sürdürecek. Peki İstanbul'a bugün kar yağacak mı? Bugün hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 11 Ocak hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 11 Ocak 2023 hava durumu raporunu yayımladı. Uzman değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde kara kış etkisini hissettirmeye devam edecek. Yurdun birçok bölgesinde ise soğuk havaya kar yağışı eşlik edecek.
Tahmin raporuna göre ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Kütahya, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BUGÜN (11 OCAK) HAVA NASIL OLACAK?
Yağışların, Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ile Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Düzce, Malatya ve Elazığ çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Güneydoğu Anadolu ile Bitlis, Şırnak ve Hakkâri çevreleri ile Hatay’ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
İSTANBUL'A BUGÜN KAR YAĞACAK MI?
İstanbul'da dün beklenen kar kentin yüksek kesimlerinde çok etkili olmamıştı. Tahminlere göre İstanbul'a bugün kar yağacak. Kentte sabah saatlerinde hava parçalı veya çok bulutlu. Ancak öğleneden sonra ve akşam saatlerinde önce yağmur ve ardından karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Bazı bölgelerde kar yağışının etkili olacağı tahmin edilirken vatandaşların özel araçları yerine toplu taşımaya yönelmeleri tavsiye ediliyor.
MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU
EDİRNE -4°C, 5°C Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 2°C, 5°C Sabah saatlerinde parçalı veya çok bulutlu. Akşam saatlerinde önce yağmur ve ardından karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.
KOCAELİ 2°C, 6°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
TEKİRDAĞ -3°C, 4°C Parçalı ve çok bulutlu
EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU
AFYONKARAHİSAR -1°C, 3°C Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ 1°C, 9°C Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR 4°C, 11°C Parçalı bulutlu
MUĞLA 0°C, 11°C Parçalı bulutlu
AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
ADANA 10°C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ANTALYA 10°C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
ISPARTA 0°C, 8°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu
MERSİN 12°C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
ANKARA 0°C, 6°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu
ESKİŞEHİR -2°C, 1°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı
KAYSERİ -2°C, 4°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KONYA 2°C, 5°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
BOLU -2°C, 2°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif kar yağışlı
KASTAMONU -3°C, 4°C Parçalı ve çok bulutlu
SİNOP 6°C, 8°C Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK 4°C, 8°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
RİZE 6°C, 9°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
SAMSUN 5°C, 9°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu
TOKAT 0°C, 4°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı
TRABZON 7°C, 8°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
AĞRI -1°C, 2°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
ERZURUM -2°C, 2°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
MALATYA 2°C, 5°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu
VAN -4°C, 4°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
DİYARBAKIR 5°C, 7°C Yağışların sabah saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.
GAZİANTEP 5°C, 8°C Yağışların gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
MARDİN 2°C, 5°C Yağışların sabah saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.
ŞANLIURFA 7°C, 9°C Yağışların gece saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.