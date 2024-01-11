Meteoroloji duyurdu! İstanbul'a bugün kar yağacak mı? Bugün hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 11 Ocak hava durumu

11 Ocak 2024 07:37 - Güncelleme : 11 Ocak 2024 07:46

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 11 Ocak 2023 hava durumu raporunu yayımladı. Uzman değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde kara kış etkisini hissettirmeye devam edecek. Yurdun birçok bölgesinde ise soğuk havaya kar yağışı eşlik edecek.

Tahmin raporuna göre ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Kütahya, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BUGÜN (11 OCAK) HAVA NASIL OLACAK?

Yağışların, Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ile Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Düzce, Malatya ve Elazığ çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Güneydoğu Anadolu ile Bitlis, Şırnak ve Hakkâri çevreleri ile Hatay’ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

İSTANBUL'A BUGÜN KAR YAĞACAK MI?

İstanbul'da dün beklenen kar kentin yüksek kesimlerinde çok etkili olmamıştı. Tahminlere göre İstanbul'a bugün kar yağacak. Kentte sabah saatlerinde hava parçalı veya çok bulutlu. Ancak öğleneden sonra ve akşam saatlerinde önce yağmur ve ardından karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Bazı bölgelerde kar yağışının etkili olacağı tahmin edilirken vatandaşların özel araçları yerine toplu taşımaya yönelmeleri tavsiye ediliyor.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

EDİRNE -4°C, 5°C Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 2°C, 5°C Sabah saatlerinde parçalı veya çok bulutlu. Akşam saatlerinde önce yağmur ve ardından karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

KOCAELİ 2°C, 6°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TEKİRDAĞ -3°C, 4°C Parçalı ve çok bulutlu

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

AFYONKARAHİSAR -1°C, 3°C Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ 1°C, 9°C Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 4°C, 11°C Parçalı bulutlu

MUĞLA 0°C, 11°C Parçalı bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

ADANA 10°C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA 10°C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

ISPARTA 0°C, 8°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

MERSİN 12°C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

ANKARA 0°C, 6°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

ESKİŞEHİR -2°C, 1°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı

KAYSERİ -2°C, 4°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KONYA 2°C, 5°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

BOLU -2°C, 2°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif kar yağışlı

KASTAMONU -3°C, 4°C Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP 6°C, 8°C Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 4°C, 8°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

RİZE 6°C, 9°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

SAMSUN 5°C, 9°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

TOKAT 0°C, 4°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı

TRABZON 7°C, 8°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

AĞRI -1°C, 2°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

ERZURUM -2°C, 2°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

MALATYA 2°C, 5°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu

VAN -4°C, 4°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

DİYARBAKIR 5°C, 7°C Yağışların sabah saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP 5°C, 8°C Yağışların gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

MARDİN 2°C, 5°C Yağışların sabah saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA 7°C, 9°C Yağışların gece saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.