Meteoroloji günler öncesinden uyarmıştı! Gökten adeta çamur yağdı

25 Nisan 2024 18:32 - Güncelleme : 25 Nisan 2024 18:35

Meteoroloji Genel Müdürşüğü, toz taşınımı konusunda yapmış olduğu uyarının ardından Düzce'de rüzgarın etkisiyle birlikte yağmur da etkisini göstermeye başladı.

Şehirde, park edilmiş araçlar toz nedeniyle çamurla kaplı hale geldi. Gece geç saatlere kadar devam etmesi öngörülen bu yağışlar hakkında Meteoroloji İdaresi tarafından bilgilendirme metni yayınlandı.

VATANDAŞLAR UYARILDI

Metinde, "Bölgede tüm gün sürecek toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesi kısalacak, hava kalitesi düşecek ve ulaşımda aksamalar olabileceğinden vatandaşların dikkatli olmaları gerekiyor" ifadeleri kullanıldı.