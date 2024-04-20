Meteoroloji sarı kodla uyarmıştı! Antalya'da şiddetli fırtına başladı: Ağaçlar devrildi

20 Nisan 2024 13:34 - Güncelleme : 20 Nisan 2024 13:43

Meteoroloji Genel Müdürlüğü geçtiğimiz günlerde sarı kodla uyardığı Antalya’da sabah saatlerinde fırtına ve yağış etkili oldu. Şiddetli rüzgar nedeniyle kentte hayat durma noktasına geldi.

Serik ilçesinde şiddetli fırtına cami minaresinin kubbesini devirdi, bir okulun otopark kısmında zarar verirken, bir ağacı ise kökünden söktü.

ORTALIK BİRBİRİNE GİRDİ

Öğle saatlerinde yağmur etkisini yitirip yerini güneşli havaya bırakırken, dev dalgalar dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’ni dövdü. Beyaza bürünen sahilde bazı vatandaşlar fotoğraf çekinmek için sahile indi. Bir vatandaş yanında küçük yaşta bir çocukla sahile vuran dalgalarının içine kadar girmesi yürekleri ağza getirdi.

Kentte rüzgar etkisini sabah saatlerindeki kadar olmasa da devam ettiriyor.