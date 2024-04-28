Meteoroloji uyardı: Şiddetli yağmur ve sel riski! İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 28 Nisan hava durumu raporu
Türkiye yeni bir serin ve yağışlı havanın etkisi altında. Meteoroloji'nin son dakika raporuna göre yurdun büyük bölümünde yazı anımsatan sıcak günler yerini bulutlu ve yağmurlu havalara bırakıyor. İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 28 Nisan hava durumu raporu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 28 Nisan 2024 hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre yurdun büyük bir bölümü bugün sağanak yağışın etkisinde olacak. Nisan yağmurları bazı bölgelerde daha şiddetli düşecek.
Bu yüzden vatandaşların ani sel baskını, yıldırım düşmesi heyelan ve yağışa bağlı diğer olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları gerekiyor.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK
Uzman meteorologların yaptıkları son değerlendirmelere göre Marmara'da rüzgar kuvvetini artırırken, pazar günü için sağanak uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre pazar günü Kocaeli, Yalova, Ankara, Çankırı, Bolu, Karabük ve Kastamonu'da kuvvetli sağanak yağış görülecek. İstanbul'da da yağışların gece saatlerinden itibaren etkili olması bekleniyor. Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da da toz taşınımı etkili olacak. Peki, bugün hava nasıl olacak? Pazar günü yağmur var mı? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 28 Nisan hava durumu raporu.
İSTANBUL'DA YAĞMUR YAGACAK MI?
Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, İstanbul'da dahil olmak üzere Marmara’nın doğusu, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Kırklareli, Tekirdağ, Kütahya, Mersin, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Trabzon ve Rize çevreleri ile Çanakkale’nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Kocaeli, Yalova, Ankara, Çankırı, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU
- EDİRNE 10°C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu
- İSTANBUL 12°C, 17°C Aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- KIRKLARELİ 9°C, 18°C Sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- KOCAELİ 14°C, 18°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU
- AFYON 12°C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu
- DENİZLİ 16°C, 30°C Parçalı ve çok bulutlu
- İZMİR 13°C, 26°C Parçalı bulutlu
- MANİSA 12°C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
- ADANA 20°C, 32°C Parçalı bulutlu ve yerel yağışlı
- ANTALYA 19°C, 28°C Parçalı bulutlu
- BURDUR 11°C, 27°C Parçalı bulutlu
- MERSİN 23°C, 28°C Çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
- ANKARA 16°C, 24°C Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
- ESKİŞEHİR 13°C, 23°C Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- KONYA 13°C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- YOZGAT 12°C, 24°C Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
- BOLU 15°C, 18°C Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
- DÜZCE 12°C, 19°C Aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- SİNOP 14°C, 21°C Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- ZONGULDAK 12°C, 15°C Aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
- GÜMÜŞHANE 11°C, 30°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- SAMSUN 13°C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu
- TOKAT 15°C, 33°C Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- TRABZON 14°C, 17°C Sabah saatlerinde saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
- ERZURUM 7°C, 25°C Parçalı bulutlu
- KARS 5°C, 26°C Parçalı bulutlu
- MALATYA 14°C, 29°C Parçalı ve çok bulutlu
- VAN 7°C, 22°C Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
- DİYARBAKIR 12°C, 32°C Parçalı ve az bulutlu
- GAZİANTEP 18°C, 33°C Parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinden itibaren toz taşınımı bekleniyor.
- SİİRT 18°C, 32°C Parçalı ve az bulutlu
- ŞANLIURFA 22°C, 36°C Parçalı ve az bulutlu... Öğleden itibaren toz taşınımı bekleniyor.