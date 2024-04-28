28 Nisan 2024 09:14 - Güncelleme : 28 Nisan 2024 09:23
Meteoroloji uyarmıştı... Fırtına ve dolu hayatı felç etti
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) uyarıda bulunduğu Balıkesir'de fırtına ve dolu yağışı etkili oldu. Bandırma ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar ve dolu yağışı hayatı felç etti.
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) dün yayınladığı hava durumu raporunda; birçok kente sağanak yağış ve fırtına uyarısında bulunmuştu. MGM'nin uyarılarda bulunduğu fırtına ve sağanak gece saatlerinden sonra etkisini gösterdi.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde fırtına ve yağışlı hava etkisi gösterdi. Yoğun dolu yağışı kısa sürede Bandırma ilçesinin Doğanpınar kırsalını beyaza bürüdü.
DOLU BASTIRDI, VATANDAŞLAR ARAÇLARINA KOŞTU
Dolu yağışıyla birlikte sokaklar, binalar ve araçlar beyaza bürünürken, vatandaşlar yağışın etkisinden korunmak için tedbirler almaya çalıştı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı