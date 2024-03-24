Valilik ve Meteoroloji'den peş peşe uyarılar: Fırtına İstanbul'a 80 km hızla vuracak!

24 Mart 2024 17:14 - Güncelleme : 24 Mart 2024 17:34

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı güncel hava durumu raporunda; özellikle İstanbul olmak üzere birçok kent için fırtına uyarısı yapıldı. MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'ni yaptığı açıklamada; İstanbul, Kocaeli, Yalova, Kırklareli, Tekirdağ ile Edirne'nin güney ilçelerinde (Enez, İpsala, Keşan) yarın sabah saatlerinden itibaren fırtınanın etkili olacağı kaydedildi.

HIZI 80 KM'Yİ BULACAK

Açıklamanın devamında fırtınanın detaylarına ilişkin bilgileri de aktaran MGM, güney ve güneybatı zamanla kuzeybatı yönlerden esecek rüzgarın saatteki hızının 80 kilometreye çıkacağını bildirdi.

VALİLİKTEN DE UYARI GELDİ

MGM'nin hava durumu raporunun ardından İstanbul Valiliği'nden de bir açıklama yapıldı. Valilik, yarın kentte beklenen fırtına nedeniyle vatandaşlara tedbirli olunması hususunda uyarıda bulundu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İstanbul'da yarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı, zamanla kuzeybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına beklendiği belirtildi. Açıklamada, fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

MGM'DEN 23 KENTE SARI KODLU UYARI

Öte yandan MGM'nin yayımladığı hava durumu raporunda; yarın Ege ve Marmara bölgesini etkisi altına alacak fırtına dolayısıyla 23 kente sarı kodlu alarm verildi. İşte MGM'nin sarı kodla uyardığı iller...

Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, Eskişehir, Isparta, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Tekirdağ, Uşak, Yalova