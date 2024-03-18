Meteoroloji'den 10 il için sarı kod! Kar ve sağanak geliyor... İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 18 Mart 2024 hava durumu
Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji son hava tahmin raporu ile bu sorunun cevabını verdi. 10 il için sarı kodlu uyarı verilirken bazı bölgelerdeki vatandaşlardan kar yağışı ve şiddetli sağanak yağışa karşı tedbirli olması istendi. İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 18 Mart 2024 hava durumu..
18 Mart Pazartesi günü hava durumu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanırken bugün hava nasıl olacak sorusu da yanıt buldu.
Yapılan son tahminlere göre: Türkiye’nin güney ve doğusunun yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya'nın batı kıyıları ve Tokat çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Yurdun güneydoğu kesimlerinde kuvvetli olması beklenen yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.
Bu gece ve sabah saatlerinde Marmara ve iç kesimlerde pus ve yer yer sis, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Türkiye'nin güneydoğu bölgelerinde görülecek yağışların, Şanlıurfa’nın doğusu, Diyarbakır, Batman ve Mardin illeri ile Siirt veŞırnak’ın batısında kuvvetli sağanak, Hakkari ve Bitlis çevreleri ile Muş’un güney, Van’ın güney ve batı, Siirt ve Şırnak’ın doğusunda kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yükseklerinde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
Kuvvetli yağışlara bağlı olarak meydana gelebilecek sel, su baskını, kuvvetli rüzgar, kar yağışı beklenen yerlerde tipi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmekte.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalı.
10 İL İÇİN SARI KODLU UYARI
Meteoroloji, 10 il için sağanak ve kar yağışı yaparak sarı kod verdi. Bitlis, Hakkari, Muş, Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Mardin, Siiirt, Van ve Şırnak'ta vatandaşların olası aksiliklere karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU
EDİRNE °C, 18°C Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 12°C Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 15°C Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 17°C Parçalı ve az bulutlu
EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU
AFYONKARAHİSAR °C, 13°C Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 19°C Parçalı, yer yer çok bulutlu
İZMİR °C, 20°C Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 18°C ADANA °C, 20°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ANTALYA °C, 20°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri ile batı kıyıları yerel sağanak yağışlı HATAY °C, 19°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MERSİN °C, 22°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı ANKARA °C, 14°C Parçalı, yer yer çok bulutlu ESKİŞEHİR °C, 14°C Parçalı bulutlu KONYA °C, 13°C Parçalı, yer yer çok bulutlu SİVAS °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren hafif yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı BOLU °C, 13°C Parçalı bulutlu KARABÜK °C, 15°C parçalı bulutlu SİNOP °C, 13°C Parçalı ve az bulutlu ZONGULDAK °C, 10°C Parçalı ve az bulutlu AMASYA °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu SAMSUN °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu TOKAT °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu TRABZON °C, 1°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı ERZURUM °C, 6°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı KARS °C, 6°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı MALATYA °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı VAN °C, 5°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; güney ve batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. DİYARBAKIR °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı GAZİANTEP °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı SİİRT °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, doğusunun yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı ŞANLIURFA °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
ADANA °C, 20°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 20°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri ile batı kıyıları yerel sağanak yağışlı
HATAY °C, 19°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN °C, 22°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı
ANKARA °C, 14°C Parçalı, yer yer çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 14°C Parçalı bulutlu
KONYA °C, 13°C Parçalı, yer yer çok bulutlu
SİVAS °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren hafif yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
BOLU °C, 13°C Parçalı bulutlu
KARABÜK °C, 15°C parçalı bulutlu
SİNOP °C, 13°C Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 10°C Parçalı ve az bulutlu
AMASYA °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu
TRABZON °C, 1°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ERZURUM °C, 6°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KARS °C, 6°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
MALATYA °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
VAN °C, 5°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; güney ve batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİİRT °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, doğusunun yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
ŞANLIURFA °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı