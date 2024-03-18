Meteoroloji'den 10 il için sarı kod! Kar ve sağanak geliyor... İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 18 Mart 2024 hava durumu

18 Mart 2024 08:28 - Güncelleme : 18 Mart 2024 08:29

18 Mart Pazartesi günü hava durumu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanırken bugün hava nasıl olacak sorusu da yanıt buldu.

Yapılan son tahminlere göre: Türkiye’nin güney ve doğusunun yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya'nın batı kıyıları ve Tokat çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Yurdun güneydoğu kesimlerinde kuvvetli olması beklenen yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

Bu gece ve sabah saatlerinde Marmara ve iç kesimlerde pus ve yer yer sis, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Türkiye'nin güneydoğu bölgelerinde görülecek yağışların, Şanlıurfa’nın doğusu, Diyarbakır, Batman ve Mardin illeri ile Siirt veŞırnak’ın batısında kuvvetli sağanak, Hakkari ve Bitlis çevreleri ile Muş’un güney, Van’ın güney ve batı, Siirt ve Şırnak’ın doğusunda kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yükseklerinde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışlara bağlı olarak meydana gelebilecek sel, su baskını, kuvvetli rüzgar, kar yağışı beklenen yerlerde tipi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmekte.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalı.

10 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji, 10 il için sağanak ve kar yağışı yaparak sarı kod verdi. Bitlis, Hakkari, Muş, Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Mardin, Siiirt, Van ve Şırnak'ta vatandaşların olası aksiliklere karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

EDİRNE °C, 18°C Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 12°C Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 15°C Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 17°C Parçalı ve az bulutlu

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

AFYONKARAHİSAR °C, 13°C Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 19°C Parçalı, yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 20°C Parçalı ve az bulutlu