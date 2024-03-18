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18 Mart 2024 08:28 - Güncelleme : 18 Mart 2024 08:29

Meteoroloji'den 10 il için sarı kod! Kar ve sağanak geliyor... İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 18 Mart 2024 hava durumu

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji son hava tahmin raporu ile bu sorunun cevabını verdi. 10 il için sarı kodlu uyarı verilirken bazı  bölgelerdeki vatandaşlardan kar yağışı ve şiddetli    sağanak yağışa karşı tedbirli olması istendi. İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 18 Mart 2024 hava durumu..

Editör: Suat Vilgen / Kaynak: TGRT Haber
Meteoroloji&#039;den 10 il için sarı kod! Kar ve sağanak geliyor... İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 18 Mart 2024 hava durumu
Hava Durumu, Meteoroloji, Yağış Uyarısı

18 Mart Pazartesi günü hava durumu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanırken bugün hava nasıl olacak sorusu da yanıt buldu.

Yapılan son tahminlere göre: Türkiye’nin güney ve doğusunun yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya'nın batı kıyıları ve Tokat çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Yurdun güneydoğu kesimlerinde kuvvetli olması beklenen yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

Bu gece ve sabah saatlerinde Marmara ve iç kesimlerde pus ve yer yer sis, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Meteoroloji'den 10 il için sarı kod! Kar ve sağanak geliyor... İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 18 Mart 2024 hava durumu - 1. Resim

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Türkiye'nin güneydoğu bölgelerinde görülecek yağışların, Şanlıurfa’nın doğusu, Diyarbakır, Batman ve Mardin illeri ile Siirt veŞırnak’ın batısında kuvvetli sağanak, Hakkari ve Bitlis çevreleri ile Muş’un güney, Van’ın güney ve batı, Siirt ve Şırnak’ın doğusunda kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yükseklerinde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışlara bağlı olarak meydana gelebilecek sel, su baskını, kuvvetli rüzgar, kar yağışı beklenen yerlerde tipi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmekte.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalı.

10 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji, 10 il için sağanak ve kar yağışı yaparak sarı kod verdi. Bitlis, Hakkari, Muş, Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Mardin, Siiirt, Van ve Şırnak'ta vatandaşların olası aksiliklere karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Meteoroloji'den 10 il için sarı kod! Kar ve sağanak geliyor... İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 18 Mart 2024 hava durumu - 2. Resim

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

EDİRNE °C, 18°C Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 12°C Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 15°C Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 17°C Parçalı ve az bulutlu

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

AFYONKARAHİSAR °C, 13°C Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 19°C Parçalı, yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 20°C Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 18°C

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

ADANA °C, 20°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 20°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri ile batı kıyıları yerel sağanak yağışlı

HATAY °C, 19°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 22°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

ANKARA °C, 14°C Parçalı, yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 14°C Parçalı bulutlu

KONYA °C, 13°C Parçalı, yer yer çok bulutlu

SİVAS °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren hafif yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

BOLU °C, 13°C Parçalı bulutlu

KARABÜK °C, 15°C parçalı bulutlu

SİNOP °C, 13°C Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 10°C Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

AMASYA °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu

TRABZON °C, 1°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

ERZURUM °C, 6°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS °C, 6°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

VAN °C, 5°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; güney ve batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

DİYARBAKIR °C, 13°C  Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, doğusunun yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

ŞANLIURFA °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

 

Kaynak: TGRT Haber
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