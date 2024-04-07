Meteoroloji'den 13 il için kuvvetli yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 7 Nisan hava durumu

07 Nisan 2024 06:40 - Güncelleme : 07 Nisan 2024 06:59

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) son dakika hava durumu raporunu yayımladı. Uzman meteorologlar tarafından yapılan değerlendirmelere göre; yurt genelinde bugün hava parçalı yer yer çok bulutlu bir olacak.

Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Manisa, Kırıkkale, Yozgat, Sivas, Tokat, Giresun ve Rize çevreleri ile Ankara'nın güney kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının batı ve güneydoğu kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif arasıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Batman, Muş, Bitlis, Siirt, Şırnak, Ağrı ve Hakkari çevreleri ile Diyarbakır'ın kuzeydoğusu, Mardin'in doğusu ve Van'ın güneyinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, dik ve eğimli yamaçlarda kar erimesine bağlı heyelan ve çığ tehlikesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

EDİRNE °C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

AFYON °C, 16°C Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

ADANA °C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri ile öğle saatlerinden sonra il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 26°C Parçalı bulutlu

HATAY °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

ANKARA °C, 18°C Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra güney kesimleri sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 15°C Parçalı bulutlu

KAYSERİ °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 16°C Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

BOLU °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP °C, 16°C Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

AMASYA °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 14°C Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 17°C Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

TRABZON °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

ERZURUM °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu

KARS °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu

MALATYA °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güneyinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU