Meteoroloji'den 13 il için kuvvetli yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 7 Nisan hava durumu
7 Nisan hava durumu raporu Meteoroloji tarafından yayımlandı. 13 il için şiddetli yağış uyarısı verilirken rapora göre iki bölgede sıcaklıklar 2-6 derece azalıyor. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 7 Nisan hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) son dakika hava durumu raporunu yayımladı. Uzman meteorologlar tarafından yapılan değerlendirmelere göre; yurt genelinde bugün hava parçalı yer yer çok bulutlu bir olacak.
Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Manisa, Kırıkkale, Yozgat, Sivas, Tokat, Giresun ve Rize çevreleri ile Ankara'nın güney kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının batı ve güneydoğu kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif arasıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Batman, Muş, Bitlis, Siirt, Şırnak, Ağrı ve Hakkari çevreleri ile Diyarbakır'ın kuzeydoğusu, Mardin'in doğusu ve Van'ın güneyinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, dik ve eğimli yamaçlarda kar erimesine bağlı heyelan ve çığ tehlikesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU
- EDİRNE °C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
- İSTANBUL °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
- KIRKLARELİ °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
- KOCAELİ °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU
- AFYON °C, 16°C Parçalı bulutlu
- DENİZLİ °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu
- İZMİR °C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
- MANİSA °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
- ADANA °C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri ile öğle saatlerinden sonra il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- ANTALYA °C, 26°C Parçalı bulutlu
- HATAY °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- MERSİN °C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
- ANKARA °C, 18°C Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra güney kesimleri sağanak yağışlı
- ESKİŞEHİR °C, 15°C Parçalı bulutlu
- KAYSERİ °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu
- KONYA °C, 16°C Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
- BOLU °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu
- DÜZCE °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu
- SİNOP °C, 16°C Parçalı bulutlu
- ZONGULDAK °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
- AMASYA °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu
- SAMSUN °C, 14°C Parçalı bulutlu
- TOKAT °C, 17°C Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
- TRABZON °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
- ERZURUM °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu
- KARS °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu
- MALATYA °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- VAN °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güneyinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
- DİYARBAKIR °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
- GAZİANTEP °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
- SİİRT °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
- ŞANLIURFA °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı