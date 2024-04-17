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17 Nisan 2024 15:55 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 16:07

Meteoroloji'den "kuvvetli yağış ve fırtına" uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Edirne ve Kırklareli ile Tekirdağ'ın iç kesimleri için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: Anadolu Ajansı
Meteoroloji&#039;den &quot;kuvvetli yağış ve fırtına&quot; uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu gece saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji'den

Yarın sabah saat 9.00'da etkisini kaybedeceği öngörülen yağışlar nedeniyle oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Meteoroloji'den

ORTA VE DOĞU KARADENİZ İLE İÇ ANADOLU'DA FIRTINA UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, yarın Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun doğusunda güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına etkili olacak.

Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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