Meteoroloji'den sağanak yağış açıklaması... Bugün hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara İzmir ve il il 13 Mart hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 13 Mart hava durumu raporunu paylaştı. Rapora göre; 22 ilimizde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İşte İstanbul, Ankara İzmir ve il il 13 Mart hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) son hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Yalın uzman değerlendirmelerine göre yurdun büyük bölümü yağışlı havanın etkisinde olacak. 22 ilimizde 22 ilimizde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Ayrıca hava sıcaklığının, ülkenin batı kesimlerinde 2 ila 4 derece düşmesi beklenirken, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ifade edildi.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Yapılan tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun batı ve iç kesimlerinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu (Sivas hariç), Batı Karadeniz ile Adana, Samsun, Çorum ve Amasya çevreleri, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Tokat'ın batı kesimlerinin sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
YAĞIŞ BEKLENEN 22 İL PAYLAŞILDI
Yağışların Çanakkale, Muğla il geneli ve İzmir'in kuzey ve iç kesimlerinin yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Orta Torosların yüksek kar örtüsüne sahip dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğu aktarıldı. Güneydoğu Anadolu'da yer yer toz taşınımı beklenmektedir.
Rapora göre; Çanakkale, Muğla, İzmir, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Afyonkocahisar, Denizli, Adana, Antalya, Mersin, Ankara, Eskişehir, Konya, Bolu, Karabük, Sinop, Zonguldak, Amasya, Samsun ile Tokat'ta sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
3 BÖLGEDE ÇIĞ RİSKİ
Diğer yandan Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Orta Torosların kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.
MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU
EDİRNE °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU
AFYONKARAHİSAR °C, 13°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 18°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
ADANA °C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 20°C Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 22°C Parçalı bulutlu
MERSİN °C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
ANKARA °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ÇANKIRI °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KONYA °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
BOLU °C, 16°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KARABÜK °C, 17°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİNOP °C, 14°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 15°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
AMASYA °C, 23°C Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 16°C Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
TOKAT °C, 22°C Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
TRABZON °C, 19°C Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
ERZURUM °C, 9°C Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 12°C Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 17°C Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 8°C Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
DİYARBAKIR °C, 18°C Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 18°C Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 17°C Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 20°C Parçalı ve az bulutlu