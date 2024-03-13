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13 Mart 2024 09:03 - Güncelleme : 13 Mart 2024 09:15

Meteoroloji'den sağanak yağış açıklaması... Bugün hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara İzmir ve il il 13 Mart hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 13 Mart hava durumu raporunu paylaştı. Rapora göre; 22 ilimizde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İşte İstanbul, Ankara İzmir ve il il 13 Mart hava durumu

Editör: Suat Vilgen / Kaynak: TGRT Haber
Meteoroloji&#039;den sağanak yağış açıklaması... Bugün hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara İzmir ve il il 13 Mart hava durumu
Meteoroloji, Hava Durumu, Yağış

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) son hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Yalın uzman değerlendirmelerine göre yurdun büyük bölümü yağışlı havanın etkisinde olacak. 22 ilimizde 22 ilimizde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Ayrıca hava sıcaklığının, ülkenin batı kesimlerinde 2 ila 4 derece düşmesi beklenirken, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ifade edildi.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Yapılan tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun batı ve iç kesimlerinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu (Sivas hariç), Batı Karadeniz ile Adana, Samsun, Çorum ve Amasya çevreleri, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Tokat'ın batı kesimlerinin sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den sağanak yağış açıklaması... Bugün hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara İzmir ve il il 13 Mart hava durumu - 1. Resim

YAĞIŞ BEKLENEN 22 İL PAYLAŞILDI

Yağışların Çanakkale, Muğla il geneli ve İzmir'in kuzey ve iç kesimlerinin yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Orta Torosların yüksek kar örtüsüne sahip dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğu aktarıldı. Güneydoğu Anadolu'da yer yer toz taşınımı beklenmektedir.

Rapora göre; Çanakkale, Muğla, İzmir, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Afyonkocahisar, Denizli, Adana, Antalya, Mersin, Ankara, Eskişehir, Konya, Bolu, Karabük, Sinop, Zonguldak, Amasya, Samsun ile Tokat'ta sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

3 BÖLGEDE ÇIĞ RİSKİ

Diğer yandan Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Orta Torosların kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

EDİRNE °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji'den sağanak yağış açıklaması... Bugün hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara İzmir ve il il 13 Mart hava durumu - 2. Resim

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

AFYONKARAHİSAR °C, 13°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 18°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

ADANA °C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 20°C Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 22°C Parçalı bulutlu

MERSİN °C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

ANKARA °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KONYA °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

BOLU °C, 16°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KARABÜK °C, 17°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİNOP °C, 14°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 15°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

AMASYA °C, 23°C Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 16°C Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

TOKAT °C, 22°C Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

TRABZON °C, 19°C Parçalı bulutlu

Meteoroloji'den sağanak yağış açıklaması... Bugün hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara İzmir ve il il 13 Mart hava durumu - 3. Resim

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

ERZURUM °C, 9°C Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 12°C Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 17°C Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 8°C Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

DİYARBAKIR °C, 18°C Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 18°C Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 17°C Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 20°C Parçalı ve az bulutlu

Kaynak: TGRT Haber
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