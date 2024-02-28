Son 53 yılın en sıcak kışı! Meteoroloji uzmanından çarpıcı sıcaklık açıklaması

28 Şubat 2024 13:47 - Güncelleme : 28 Şubat 2024 13:56

Ocak ayından bu yana yapılan kar yağışı haberlerine dair Meteoroloji Genel Müdürlüğü harekete geçti. Haberlerde yer alan verilerin doğru olmadığını belirten meteoroloji uzmanlar öte yandan bu yıl yağışların fazla olduğunun altını çizdi. Ancak öte yandan kar yağışı da bir o kadar azdı. Bu durum bölgeden bölgeye değişti. Doğu Anadolu'da mevsim normalleri devam ederken Karadeniz ve Akdeniz'de yağışlar arttı. En kritik alan ise Marmara bölgesi oldu. Bununla beraber Türkiye genelinde de sıcaklıklar arttı.

SON 53 YILIN EN SICAK OCAK VE ŞUBAT AYI!

Ocak ve Şubat aylarında Türkiye genelinde sıcaklıklar arttı. En yüksek olan ise Marmara bölgesi oldu. İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Dr. Deniz Demirhan'ın yaptığı çarpıcı açıklamaların başında son 53 yılın verileri oldu. Bu verilere göre; son 53 yılın en sıcak Ocak ve Şubat ayları yaşandığını ifade etti.

Genel verilerde mevsim normallerin üzerinde seyreden sıcaklık beklentisinin ise tahminleri afaki yapılmasına karşı çıkan Demirhan, kar tahminlerinin her an değişebileceğinin altını çizdi. Demirhan, "sıcaklık artışıyla ilgili Son 53 yılın en sıcak Ocak ayını yaşadık. Raporlar önümde açık. Dünya genelinde son 170 yılın sıcak kış ayları yaşanıyor. Ancak bu kış tahmini zaten yapılmıştı. Bu yüzden yeni bir durum değil. Sıcaklıklar evet artıyor maalesef. Kar yağışı da bu minvalde az bekleniyordu. Ancak yağışlar çok fazla yaşandı. Özellikle Akdeniz, Karadeniz bölgelerinde taşkınlar ve seller görüldü görülmeye devam edebilir. Bu da yaz aylarının başlarında olabilir. Ocak ayında kar yağışı azalsa da sıcaklığa bağlı yağışlar yüzde 38 oranda artış gösterdi. La Nina soğuk hava dalgası kısa sürdü. Bununla beraber El nino hızla geldi" şeklinde konuştu.

2010 YILINDAN BERİ BÜYÜK ARTIŞTA!

Demirhan, öte yandan sıcaklık artışında 2010 yılından beri sıcaklığın çok hızlı bir artışa geçtiğini de ifade etti. Diğer senelere oranla sıcaklık bu yılda daha fazla artış gösterdi. Yaz aylarında artan sıcaklığa bağlı yağışlarında artması paralel devam ediyor. Hava akımlarındaki sıcaklık oranlarındaki değişim nemi de artırdığını hatırlattı.

Demirhan genel çerçeveden vatandaşlar için tedirginli bir durumun söz konusu olmasını belirtse de bu meteorolojik olarak verilenen bir gerçek. Bu yüzden meteorolojiden veri gelmedikçe vatandaşların hareket etmemesi gerektiğini belirtti.