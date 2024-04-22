22 Nisan 2024 06:20 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 06:22
Meteoroloji'den yağış uyarısı! İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 22 Nisan 2024 hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 22 Nisan 2024 hava durumu raporunu yayımladı. Yurdun büyük bölümünde güneş yüzünü gösteriyor. Ancak Marmara, Ege ve Akdeniz bölgesinde bazı illerde sağanak yağmur beklentisi var. İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 22 Nisan 2024 hava durumu...
Editör: Suat Vilgen / Kaynak: TGRT Haber
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 22 Nisan 2024 hava durumu raporunu yayımladı. Yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinde bugün hava durumu açık ancak sadece Marmara Bölgesi ve Ege bölgesinin yanı sıra Antalya'nın baktı kesimlerinde yer yer yağmur geçişleri bekleniyor.
Meteoroloji'den derlenen verilere göre hava sıcaklıklarının kuzey ve batı kesimlerde 2-4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı düşünülüyor. Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU
- EDİRNE 8°C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- İSTANBUL HAVA DURUMU 14°C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu. Batı bölgelerde yerel yağışlı
- KIRKLARELİ 8°C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- KOCAELİ 13°C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu
EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU
- AFYON 7°C, 22°C Parçalı bulutlu
- DENİZLİ 11°C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu
- İZMİR HAVA DURUMU 14°C, 24°C Sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- MANİSA 12°C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
- ADANA 13°C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu
- ANTALYA 16°C, 23°C Batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- HATAY 14°C, 24°C Parçalı bulutl
- MERSİN 17°C, 24°C Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
- ANKARA HAVA DURUMU 9°C, 22°C Parçalı ve az bulutlu
- ÇANKIRI 7°C, 25°C Parçalı ve az bulutlu
- ESKİŞEHİR 8°C, 23°C Parçalı ve az bulutlu
- KONYA 10°C, 24°C Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
- BOLU 7°C, 22°C Parçalı ve az bulutlu
- DÜZCE 10°C, 24°C Parçalı ve az bulutlu
- SİNOP 13°C, 22°C Parçalı ve az bulutlu
- ZONGULDAK 11°C, 20°C Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
- AMASYA 10°C, 29°C Parçalı ve az bulutlu
- SAMSUN 12°C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu
- TOKAT 8°C, 28°C Parçalı ve az bulutlu
- TRABZON 13°C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
- ERZURUM 3°C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu
- KARS 0°C, 20°C Parçalı ve az bulutlu
- MALATYA 10°C, 26°C Parçalı ve az bulutlu
- VAN 6°C, 18°C Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
- DİYARBAKIR 8°C, 27°C Parçalı ve az bulutlu
- GAZİANTEP 9°C, 26°C Parçalı ve az bulutlu
- SİİRT 13°C, 26°C Parçalı ve az bulutlu
- ŞANLIURFA 13°C, 28°C Az bulutlu
Kaynak: TGRT Haber