Meteoroloji'den yağış uyarısı! İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 22 Nisan 2024 hava durumu

22 Nisan 2024 06:20 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 06:22

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 22 Nisan 2024 hava durumu raporunu yayımladı. Yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinde bugün hava durumu açık ancak sadece Marmara Bölgesi ve Ege bölgesinin yanı sıra Antalya'nın baktı kesimlerinde yer yer yağmur geçişleri bekleniyor.

Meteoroloji'den derlenen verilere göre hava sıcaklıklarının kuzey ve batı kesimlerde 2-4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı düşünülüyor. Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

EDİRNE 8°C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL HAVA DURUMU 14°C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu. Batı bölgelerde yerel yağışlı

KIRKLARELİ 8°C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 13°C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

AFYON 7°C, 22°C Parçalı bulutlu

DENİZLİ 11°C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR HAVA DURUMU 14°C, 24°C Sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA 12°C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

ADANA 13°C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 16°C, 23°C Batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 14°C, 24°C Parçalı bulutl

MERSİN 17°C, 24°C Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

ANKARA HAVA DURUMU 9°C, 22°C Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI 7°C, 25°C Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 8°C, 23°C Parçalı ve az bulutlu

KONYA 10°C, 24°C Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

BOLU 7°C, 22°C Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 10°C, 24°C Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 13°C, 22°C Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 11°C, 20°C Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

AMASYA 10°C, 29°C Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 12°C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT 8°C, 28°C Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 13°C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

ERZURUM 3°C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu

KARS 0°C, 20°C Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 10°C, 26°C Parçalı ve az bulutlu

VAN 6°C, 18°C Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU