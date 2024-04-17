17 Nisan 2024 10:02 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 10:03
Minibüs şoförleri yol ortasında birbirine girdi!
Bursa’da trafikte yol verme kavgasına tutuşan iki minibüs şoförü yol ortasında birbirine girdi. Kavgayı vatandaşlar güçlükle ayırdı.
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bursa'da meydana gelen olayda iddiaya göre, yolcu dolu araçla seyir halinde olan iki minibüs şoförü; yol verme tartışmasına girdi.
Artan tansiyon sonrası araçtan inen taraflar ne yolculara, ne de trafiğe aldırış etmeden bir anda kavgaya tutuştu.
İki şoförün birbirine yumruk ve sopayla saldırdığı anlar kameraya yansırken, kavgayı çevredekiler güçlükle ayırdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı