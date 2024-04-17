Minibüs şoförleri yol ortasında birbirine girdi!

17 Nisan 2024 10:02 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 10:03

Bursa'da meydana gelen olayda iddiaya göre, yolcu dolu araçla seyir halinde olan iki minibüs şoförü; yol verme tartışmasına girdi.

Artan tansiyon sonrası araçtan inen taraflar ne yolculara, ne de trafiğe aldırış etmeden bir anda kavgaya tutuştu.

İki şoförün birbirine yumruk ve sopayla saldırdığı anlar kameraya yansırken, kavgayı çevredekiler güçlükle ayırdı.