Minibüse binenler kokuyu alınca ihbar etti! Şoför pes dedirtti!

17 Nisan 2024 15:29 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 15:30

Edirne'de minibüsteki yolcular otobüs şoförünün davranışlarından şüphelenerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar etti. Polis ekipleri minibüsü yolda durdurarak kontrolleri yapılınca alkollü olduğu ortaya çıktı.

Polis ekipleri tarafından şoföre yapılan testlerde, şoför Erdal Ö.’nün 3,81 promil alkollü olduğu belirlendi. Alkollü araç kullandığı tespit edilen şoföre 9 bin 581 TL para cezası uygulandı, sürücü belgesine de el konuldu.

Minibüste bulunan yolcular başka minibüse bindirilerek yolculuklarına devam etti. Alkollü şoför ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, minibüs de otoparka çekildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.