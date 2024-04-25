MİT'ten DEAŞ'a sınır ötesi operasyon! Sözde sorumlular yakalandı

25 Nisan 2024 17:19 - Güncelleme : 25 Nisan 2024 17:32

MSB kaynaklarından Eurofighter açıklaması! Almanya'nın tutumu belli oldu

MSB kaynaklarından Eurofighter açıklaması! Almanya'nın tutumu belli oldu

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terörle mücadele kapsamında DEAŞ'a bir darbe daha vurdu.

Sınır ötesi operasyonlarını sürdüren MİT'in desteğiyle Suriye'nin kuzeyinde terör örgütünün 2 sözde sorumlusu yakalandı.

MİT TESPİT ETTİ, SMO GÜÇLERİ PAKETLEDİ

DEAŞ’ın sözde Şam Vilayeti’ne bağlı İktisadi Birim İdari Sorumlusu Abu Bekir El Kureyşi kod adlı Ziyad El Hacci, Suriye Milli Ordusu'na (SMO) bağlı yerel güvenlik güçleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Operasyonda ayrıca Zeyd Bin Harise Taburu unsuru Abu El Bera kod adlı Musa Muhammed El Habib de yakalandı.