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Ramazan Vuslat
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05 Nisan 2024 15:06 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 15:17

MİT'ten PKK'ya üst düzey darbe! Sözde sorumlusu Suriye'de yakalandı

Son dakika haberi... MİT, PKK/KCK – PYD/YPG sözde sorumlularından Çavre Gever kod adlı İpek Demir’i Suriye/Ayn El Arap’ta yakalayarak Türkiye’ye getirdi.

Editör: Onur Kaya / Kaynak: TGRT Haber

MİT, PKK/KCK – PYD/YPG sözde sorumlularından Çavre Gever kod adlı İpek Demir’i Suriye/Ayn El Arap’ta yakalayarak Türkiye’ye getirdi.

Çavre Gever kod İpek Demir, örgüte 2010 yılında Hakkari’de katıldı. Yaklaşık 7 yıl Zap, Hakurk, Avaşin, Sincar bölgelerinde sözde sorumlu seviyede faaliyet yürüttü. 2017’de örgüt tarafından Suriye’ye gönderildi.

Çavre Gever kod İpek Demir, son olarak örgütün Sivil Savunma Güçleri (Hezen Parastina Cevheri/HPC) yapılanmasında sözde Fırat Bölgesi Sorumlusu olarak  faaliyet göstermekteydi. 

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Kaynak: TGRT Haber
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