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27 Nisan 2024 17:50 - Güncelleme : 27 Nisan 2024 17:52

Motokuryenin çarptığı 9 yaşındaki çocuk yaralandı

Samsun'da yaya yolu olmayan yerden yolun karşısına geçmeye çalışan 9 yaşındaki çocuğa motokurye çarptı. Kazada yaralanan çocuk ve motokurye hastaneye kaldırıldı

Editör: Furkan Günler / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Motokuryenin çarptığı 9 yaşındaki çocuk yaralandı

Kaza, İlkadım ilçesi 19 Mayıs Bulvarı üzeri Bulvar Alışveriş Merkezi mevkisinde meydana geldi.

Motokuryenin çarptığı 9 yaşındaki çocuk yaralandı - 1. Resim

55 ALS 615 plakalı motosikleti kullanan Muhammet Ali Gürbüz (23) trafikte seyir halindeyken yaya yolu olmayan yerden yolun karşısına geçen 9 yaşındaki Irak uyrukluğu çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet, sürücüsü ile birlikte yere devrildi.

Motokuryenin çarptığı 9 yaşındaki çocuk yaralandı - 2. Resim

Kazayı gören vatandaşlar çocuğun ve kuryenin yardımına koştu. Durumun 112'ye bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık ekipleri geldi. Ekipler yaralıları Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Motokuryenin çarptığı 9 yaşındaki çocuk yaralandı - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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