18 Mart 2024 18:02 - Güncelleme : 18 Mart 2024 18:10
Motosiklet sürücüsünün feci ölümü: Kamyonun altında kaldı
Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen kazada, bir motosiklet sürücüsü kamyonun altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti.
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Aydın Efeler ilçesinde meydana gelen feci kazada; bir motosiklet sürücüsü hafriyat kamyonun altında kaldı. Kazayı gören vatandaşlar hemen durumu ekiplere bildirdi.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. İtfaiye ekipleri, motosiklet sürücüsünün kamyonun altından kurtarmak için zamana karşı yarıştı.
Bu arada polis ekipleri de bölgede yoğun güvenlik önlemi aldı. Feci kazada motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı