Motosiklet sürücüsünün feci ölümü: Kamyonun altında kaldı

18 Mart 2024 18:02 - Güncelleme : 18 Mart 2024 18:10

Aydın Efeler ilçesinde meydana gelen feci kazada; bir motosiklet sürücüsü hafriyat kamyonun altında kaldı. Kazayı gören vatandaşlar hemen durumu ekiplere bildirdi.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. İtfaiye ekipleri, motosiklet sürücüsünün kamyonun altından kurtarmak için zamana karşı yarıştı.

Bu arada polis ekipleri de bölgede yoğun güvenlik önlemi aldı. Feci kazada motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği öğrenildi.