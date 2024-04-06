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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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06 Nisan 2024 11:29 - Güncelleme : 06 Nisan 2024 11:48

MSB duyurdu! 4 PKK'lı etkisiz halde

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi.

Editör: Murat Makas / Kaynak: tgrthaber.com.tr

Mehmetçik yurt içi ve yurt dışında terör operasyonlarını sürdürüyor. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde teröristlerle sıcak temas kuruldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medyadan konuya ilişkin açıklama yaptı.

MSB duyurdu! 4 PKK'lı etkisiz halde - 1. Resim

''GEÇİT YOK''

Milli Savunma Bakanlığı şu açıklamayı yaptı:

Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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