06 Nisan 2024 11:29 - Güncelleme : 06 Nisan 2024 11:48
MSB duyurdu! 4 PKK'lı etkisiz halde
Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi.
Editör: Murat Makas / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Mehmetçik yurt içi ve yurt dışında terör operasyonlarını sürdürüyor. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde teröristlerle sıcak temas kuruldu.
Türk Silahlı Kuvvetleri Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medyadan konuya ilişkin açıklama yaptı.
''GEÇİT YOK''
Milli Savunma Bakanlığı şu açıklamayı yaptı:
Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok!
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.
Kaynak: tgrthaber.com.tr