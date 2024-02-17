MSB duyurdu! 6 PKK'lı etkisiz hale getirildi

17 Şubat 2024 11:08 - Güncelleme : 17 Şubat 2024 11:20

Mehmetçik yurt içi ve yurt dışında teröristlere karşı operasyonlarını sürdürüyor. Türk askeri Irak'ın kuzeyinde tespit edilen PKK'lı teröristlere karşı yeni bir operasyon başlattı.

Milli Savunma Bakanlığı, "Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi." dedi.

OPERASYONLAR SÜRECEK

Milli Savunma Bakanlığı açıklamaların devamında şu ifadelere yer verdi:

Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil! Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek.