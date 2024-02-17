17 Şubat 2024 11:08 - Güncelleme : 17 Şubat 2024 11:20
MSB duyurdu! 6 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi: Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Editör: Murat Makas / Kaynak: TGRT Haber
Mehmetçik yurt içi ve yurt dışında teröristlere karşı operasyonlarını sürdürüyor. Türk askeri Irak'ın kuzeyinde tespit edilen PKK'lı teröristlere karşı yeni bir operasyon başlattı.
Milli Savunma Bakanlığı, "Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi." dedi.
OPERASYONLAR SÜRECEK
Milli Savunma Bakanlığı açıklamaların devamında şu ifadelere yer verdi:
Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil! Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek.
Kaynak: TGRT Haber