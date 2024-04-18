MSB duyurdu! Türkiye'den tarihi İncirlik adımı

18 Nisan 2024 12:02 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 12:50

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bölgedeki gerilimlere ilişkin açıklama yaptı. MSB, Türkiye'nin her türlü tehlikeye karşı mücadelesini sürdürdüğünü bildirdi. Ayrıca İncirlik'te bulunan 10’uncu Tanker Üs Komutanlığının ismi değiştirildi.

STRATEJİK İNCİRLİK ADIMI

İncirlik'de bulunan 10’uncu Tanker Üs Komutanlığının ismi Hava Kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda “10’uncu Ana Jet Üs Komutanlığı” olarak değiştirildi.

ABD UÇAKLARI İLE İNCİRLİK’TE YAPILAN EĞİTİMLER

Bakanlık kaynakları, ABD bombardıman uçaklarının geçtiğimiz günlerde İncirlik’te gerçekleştirdiği eğitimlere ilişkin bir soru üzerine “15-17 Nisan tarihlerinde hava sahamızda F-16’larımız eşliğinde ABD’ye ait B-1B uçaklarıyla havada yakıt ikmali ve Müşterek Taarruz Kontrolör Eğitimleri gerçekleştirilmiştir. ABD uçakları 17 Nisan tarihinde ülkemizden ayrıldılar. Bahse konu eğitimler, ikili anlaşmalar ve müttefiklik kapsamında yılda bir kaç kez yapılan eğitimlerdir. Ve icra edilen eğitim de çok daha önceden planlanmış olup, son dönemde bölgemizde meydana gelen gelişmelerle bir ilgisi bulunmamaktadır” yanıtını verdi.

KÜRECİK’TEKİ RADAR İSRAİL'E BİLGİ AKTARIYOR MU?

Bakanlık kaynakları, Kürecik’teki NATO radarının İran’ın İsrail’i vurduğu sırada İsrail’e bilgi aktarıp aktarmadığı yönündeki sorular üzerine “Kürecik radarı, tamamen ulusal güvenliğimiz gereği kurulmuş olup, NATO müttefiki ülkelerin korunmasını amaçlamaktadır. Bu radar sisteminden elde edilen bilgiler NATO prosedürleri çerçevesinde müttefiklerle paylaşılmakta, NATO müttefiki olmayan ülkelerle paylaşımı söz konusu değildir” dedi.

TERÖRLE MÜCADELE HAREKÂTI

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini; artan bir etki ve yoğun bir baskıyla kesintisiz bir şekilde sürdürmektedir. Bu kapsamda Irak ve Suriye’nin kuzeyi dâhil; Son iki haftada 75 terörist etkisiz hâle getirildi.

Böylece, 1 Ocak 2024’ten bugüne kadar etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 331’i Irak’ın, 417’si Suriye’nin kuzeyinde olmak üzere 748 oldu.

HUDUT GÜVENLİĞİ

Cumhuriyet tarihimizin en yoğun tedbirleri ve tesis edilen çok katmanlı emniyet sistemi ile korunan hudutlarımızda; Son iki haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11’i terör örgütü mensubu olmak üzere 373 şahıs yakalanmış, 4.784 şahıs ise hududu geçemeden engellendi.

Böylelikle, 01 Ocak’tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 2.485’e, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 46.305’e yükseldi.

Yine, Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK’lı terörist daha 04 Nisan’da Habur’daki Hudut Karakolumuza teslim oldu. Ayrıca, son iki hafta içerisinde yapılan operasyonlarda yaklaşık 45 kilogram uyuşturucu madde ile 7 adet tabanca ele geçirildi.

SAVUNMA SANAYİ / ENVANTERE GİREN YENİ SİLAH SİSTEMLERİ

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ve teşvikiyle mütemadiyen geliştirilen yerli ve millî savunma sanayi ürünü silah sistemleriyle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin imkân ve kabiliyetleri her geçen gün daha da artırılmaktadır.

Bu kapsamda, Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca; muhtelif miktarda Taşınabilir Elektronik Taarruz Sistemi (MİLKAR) ve Temel Eğitim Helikopteri’nin muayene ve kabul faaliyetleri tamamlandı.

Yine, İstanbul Tersanesi Komutanlığı ve Makine Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi’yle birlikte geliştirilen 76/62 mm Millî Deniz Topumuzun ilki TCG AKHİSAR (P-1220)’a monte edilerek liman ve deniz testlerine hazır hâle getirilmiştir.

Ayrıca, Bakanlığımıza bağlı ASFAT ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü arasında imzalanan “8 adet Liman Kontrol Botu Projesi” kapsamında, yerli ve millî asayiş ve emniyet botu ASBOT’un sonuncusu 04 Nisan’da teslim edilmiştir.

Sonuç olarak başta Türk Silahlı Kuvvetlerimiz olmak üzere Bakanlığımızın tüm birlik ve kurumları; Cumhuriyetimizin ikinci asrında,Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve “Türkiye Yüzyılı” hedefleri doğrultusunda, Terörle mücadeleden sınır güvenliğine, uluslararası misyonlardan insani yardım faaliyetlerine kadar çok geniş bir alanda, kendisine verilen tüm görevleri bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da başarıyla yerine getirmeye devam edecektir.