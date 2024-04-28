28 Nisan 2024 19:39 - Güncelleme : 28 Nisan 2024 19:41
MSB duyurdu: Yakalanan 2 şüpheliden 2 çuval uyuşturucu madde çıktı!
Yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan 2 kişi yakalandı. Milli Savunma Bakanlığı, şahıslardan 2 çuval içerisinde uyuşturucu madde yakalandığını bildirdi.
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: tgrthaber.com.tr
illi Savunma Bakanlığı (MSB), İran'dan yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan 2 kişinin yakalandığını duyurdu. Bakanlık şahıslardan 40 bin 419 gram uyuşturucu madde ele geçirildiğini bildirdi.
MSB: 2 ÇUVAL UYUŞTURUCU ÇIKTI
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini aralıksız sürdüren Hudut Kartallarımız, Şemdinli/Hakkâri hudut hattında İran’dan Türkiye’ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 şahsı engelledi. Bölgede yapılan arama-tarama faaliyetinde 2 çuval içerisinde 40.419 gram metamfetamin ele geçirdi. Ele geçirilen uyuşturucu madde, Jandarma’ya teslim edildi." denildi.
Kaynak: tgrthaber.com.tr