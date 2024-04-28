MSB duyurdu: Yakalanan 2 şüpheliden 2 çuval uyuşturucu madde çıktı!

28 Nisan 2024 19:39 - Güncelleme : 28 Nisan 2024 19:41

Ankara Valiliği'nden vatandaşlara uyarı: Dikkatli ve tedbirli olun

Ankara Valiliği'nden vatandaşlara uyarı: Dikkatli ve tedbirli olun

illi Savunma Bakanlığı (MSB), İran'dan yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan 2 kişinin yakalandığını duyurdu. Bakanlık şahıslardan 40 bin 419 gram uyuşturucu madde ele geçirildiğini bildirdi.

MSB: 2 ÇUVAL UYUŞTURUCU ÇIKTI

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini aralıksız sürdüren Hudut Kartallarımız, Şemdinli/Hakkâri hudut hattında İran’dan Türkiye’ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 şahsı engelledi. Bölgede yapılan arama-tarama faaliyetinde 2 çuval içerisinde 40.419 gram metamfetamin ele geçirdi. Ele geçirilen uyuşturucu madde, Jandarma’ya teslim edildi." denildi.