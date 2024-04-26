26 Nisan 2024 11:14 - Güncelleme : 26 Nisan 2024 11:32
MSB duyurdu: Yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 4 kişi yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı, "Yunanistan'dan ülkemize ve ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişi hudut kartallarımız tarafından yakalandı." açıklamasında bulundu.
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Milli Savunma Bakanlığı Yunanistan'dan ülkemize ve ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişinin yakalandığını duyurdu.
MSB yaptığı açıklamada şu ifadelere verdi:
"Yunanistan'dan ülkemize ve ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişi hudut kartallarımız tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 2'sinin FETÖ, 1'inin de PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."
Kaynak: İhlas Haber Ajansı