MSB duyurdu: Yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 4 kişi yakalandı

26 Nisan 2024 11:14 - Güncelleme : 26 Nisan 2024 11:32

Milli Savunma Bakanlığı Yunanistan'dan ülkemize ve ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişinin yakalandığını duyurdu.

MSB yaptığı açıklamada şu ifadelere verdi:

"Yunanistan'dan ülkemize ve ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişi hudut kartallarımız tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 2'sinin FETÖ, 1'inin de PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."