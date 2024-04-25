MSB kaynaklarından Eurofighter açıklaması! Almanya'nın tutumu belli oldu

25 Nisan 2024 12:10 - Güncelleme : 25 Nisan 2024 12:18

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier arasında gerçekleşen görüşmeye ilişkin detayları açıkladı. Eurofighter savaş uçağı konusunda merakla beklenen açıklamalar geldi.

EUROFİGHTER AÇIKLAMASI

MSB kaynakları Eurofighter konusunda iyi bir başlangıç olacağını ve Almanya tarafından olumlu bir yaklaşım beklediklerini söyledi.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Irak ziyareti kapsamında terörle mücadeleye ilişkin sorular üzerine şunları söyledi:

“Sn. Bakanımızın da refakat ettiği Sn. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN’ın Irak ziyaretinde Türkiye-Irak ilişkileri geniş bir çerçevede ele alınmıştır. Görüşmelerde başta PKK olmak üzere FETÖ, DEAŞ gibi terör örgütleri ile uzantılarına karşı atabileceğimiz müşterek adımlar istişare edilmiştir. Bu adımlara yönelik diğer anlaşmalarla birlikte terörle ortak mücadele ve güvenlik alanında işbirliği kapsamındaki anlaşma ve mutabakatlar aktedilmiştir. Bu kapsamda güvenlik, ortak sınır güvenliği ve terörle mücadele alanlarındaki işbirliğinin kurumsallaştırılmasını ve sürdürülmesini sağlamak üzere teşkil edilecek “Güvenlik Ortak Koordinasyon Merkezi’nin” esaslarını belirlemeye yönelik müzakereler Irak tarafı ile sürdürülmektedir.

Irak’a sınır güvenlik sistemlerine ilişkin olarak da destek vermeye hazır olduğumuzu kendilerine ilettik. Bu kapsamda onlar da gelip bizim sınır güvenlik sistemlerimizi incelediler.

ALMANYA CUMHURBAŞKANI’NIN ZİYARETİ VE SAVUNMA SANAYİİNDEKİ KISITLAMALAR

Bakanlık kaynakları, Almanya Cumhurbaşkanı’nın Ankara’yı ziyaretinde Türkiye’ye yönelik savunma sanayii ürünlerindeki kısıtlamaların kaldırılıp kaldırılmayacağına dair sorulara şu cevabı verdi:

“Biz müttefiklerin birbirlerine kısıtlama veya yaptırım uygulamasının doğru olmadığını, müttefiklik ruhuna aykırı olduğunu her zaman ifade ediyoruz. Beklentimiz müttefiklerimizin ittifakın ruhuna ve ortak güvenlik perspektifine uygun karar alarak örtülü-örtüsüz tüm kısıtlamaların kaldırılmasıdır. Sn. Cumhurbaşkanımızın da dikkat çektikleri gibi; önümüzdeki dönemin Almanya ile kısıtlamaların değil, ortak çalışmaların konuşulduğu bir dönem olmasını temenni ediyoruz. Bunun için de Eurofighter konusunun iyi bir başlangıç olacağını düşünüyoruz ve Almanya tarafından olumlu bir yaklaşım bekliyoruz.”