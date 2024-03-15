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15 Mart 2024 12:58 - Güncelleme : 15 Mart 2024 13:06

MTA diri fay haritasını paylaştı! Tam 485'i deprem üretecek... İşte Türkiye'nin en riskli il ve ilçeleri

MTA, güncellenmiş diri fay haritasını yayınladı. Düzenlenen haritaya göre; 45 ilde 5,5 ve üzeri deprem üretebilecek 485 diri fay bulunuyor.

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: TGRT Haber
MTA diri fay haritasını paylaştı! Tam 485&#039;i deprem üretecek... İşte Türkiye&#039;nin en riskli il ve ilçeleri

Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ederken Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) güncellenmiş diri fay haritasını paylaştı. Arazi incelemeleri, hendek çalışmaları, uydu görüntüleri ve hava fotoğraflarının analizi gibi yöntemlerin kullanıldığı haritada deprem riski olan iller de belirlendi. 

Buna göre; Kuzey Anadolu Fay Hattı ile Ege Bölgesi Graben Sistemi üzerinde 6'şar, Doğu Anadolu Fay Hattı'nda 4 ve diğer faylar üzerinde 8 olmak üzere 24 ilin doğrudan kent merkezinden aktif fay geçiyor. Ayrıca 80'den fazla ilçe de direkt aktif fay hatları üzerinde bulunuyor.

Türkiye'de en şiddetli depremlerden birinin Marmara Denizi'nde olması bekleniyor. Uzmanlar, Marmara Denizi'nde 7,2 ila 7,6 arası büyüklükte deprem beklediklerini ve bunun İstanbul'u da ağır şekilde etkileyebileceğini belirtiyorlar. 

MTA diri fay hatları haritasına göre en uzun diri fay Kuzey Anadolu hattında bulunuyor. İstanbul ve Ankara'da diri fay bulunmazken yakınlarında bulunan diri fay hatları bu illerde de risk teşkil ediyor.

MTA diri fay haritasını paylaştı! Tam 485'i deprem üretecek... İşte Türkiye'nin en riskli il ve ilçeleri - 1. Resim

İŞTE TÜRKİYE'NİN EN RİSKLİ BÖLGELERİ 

MTA'nın güncellenmiş haritasına göre en riskli deprem bölgeleri şunlar:

İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik, Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale, Siirt.

Haritaya göre ikinci derecede riskli bölgeler şunlar:

Tekirdağ, İstanbul, Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak, Zonguldak, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı, Çorum.

Türkiye Deprem Haritasına göre deprem riskinin en az olduğu dördüncü ve beşinci grupta yer alan iller ise Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Edirne, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman.

MTA diri fay haritasını paylaştı! Tam 485'i deprem üretecek... İşte Türkiye'nin en riskli il ve ilçeleri - 2. Resim

DEPREM RİSKİ OLAN İLÇELER

Adıyaman- Gölbaşı

Afyon- Çay, Dinar, Kızılören, Sandıklı

Ankara- Şereflikoçhisar

Antalya- Demre

Antep - İslahiye

Aydın- Bozdoğan, Germencik, İncirliova, Koçarlı, Köşk, Kuşadası, Nazilli, Söke, Sultanhisar, Yenipazar

Balıkesir- Gönen, Manyaz

Batman-Kozluk

Düzce- Çilimli, Cumayeri, Gölyaka, Gümüşova, Kaynaşlı

Elazığ- Palu, Sivrice

Erzincan- Üzümlü

Eskişehir- İnönü

Hakkari- Şemdinli

Hatay- Erzin, Hassa, Kırıkhan, Payas

Isparta- Eğirdir, Senirkent, Uluborlu

İzmir- Kemalpaşa, Seferihisar, Tire

Maraş- Nurhak, Türkoğlu

Kayseri- Talas, Yeşilhisar

Kırıkkale- Keskin

Kırşehir- Akpınar, Mucur

Kocaeli- Başiskele, Derince, Gölcük, Kartepe

Konya- Akşehir, Altınekin, Doğanhisar, Ilgın

Kütahya- Gediz, Simav

Sakarya- Akyazı, Arifiye, Ferizli, Hendek, Karapürçek, Sapanca

Urfa-Bozova

Siirt- Eruh

Şırnak- Beytüşşebap

Sivas- Altınyayla, Yıldızeli

Tokat- Niksar, Pazar, Reşadiye

Van- Çaldıran, Özalp

Yalova- Altınova, Çınarcık

Malatya- Akçadağ

Manisa- Ahmetli, Alaşehir, Gölmarmara, Kırkağaç, Salihli, Sarıgöl, Soma, Turgutlu

Mersin- Çamlıyayla, Mut

Muğla- Menteşe, Milas

Muş- Korkut, Varto

Niğde- Altunhisar, Bor

Osmaniye- Düziçi, Toprakkale

 
Kaynak: TGRT Haber
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