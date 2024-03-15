MTA diri fay haritasını paylaştı! Tam 485'i deprem üretecek... İşte Türkiye'nin en riskli il ve ilçeleri

15 Mart 2024 12:58 - Güncelleme : 15 Mart 2024 13:06

Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ederken Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) güncellenmiş diri fay haritasını paylaştı. Arazi incelemeleri, hendek çalışmaları, uydu görüntüleri ve hava fotoğraflarının analizi gibi yöntemlerin kullanıldığı haritada deprem riski olan iller de belirlendi.

Buna göre; Kuzey Anadolu Fay Hattı ile Ege Bölgesi Graben Sistemi üzerinde 6'şar, Doğu Anadolu Fay Hattı'nda 4 ve diğer faylar üzerinde 8 olmak üzere 24 ilin doğrudan kent merkezinden aktif fay geçiyor. Ayrıca 80'den fazla ilçe de direkt aktif fay hatları üzerinde bulunuyor.