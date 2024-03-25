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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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25 Mart 2024 17:49 - Güncelleme : 25 Mart 2024 18:25

Muğla'da deprem! Datça sallandı: AFAD'dan ilk açıklama

AFAD'ın açıklamasına göre Muğla Datça açıklarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Muğla&#039;da deprem! Datça sallandı: AFAD&#039;dan ilk açıklama

Muğla Datça açıklarında AFAD'ın açıklamasına göre saat 17.25'te 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.

Akdeniz peş peşe gelen deprem haberleriyle sarsılıyor. Kandilli Rasathanesi Akdeniz açıklarındaki depremin büyüklüğünü 3.4 olarak duyurdu. 

NACİ GÖRÜR 4 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREM SONRASI UYARMIŞTI

Muğla'da  bu sabah saat  05.04'te merkez üssü Köyceğiz ilçesi olan 4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Prof. Dr. Naci Görür daha büyük deprem potansiyeline ilişkin uyarıda bulunarak sosyal medya hesabından şunları söylemişti:

"Arkadaşlar, bugün Karaçam-Köyceğiz/Muğla’da 4,0 deprem oldu. Bu deprem haritada görüldüğü gibi, KD-GB doğrultuda uzanan Acıpayam Fay Zonu üzerinde. Bu zon çok daha büyük deprem üretebilecek kapasitede. Sevgiyle..." 

Son dakika: Muğla'da korkutan deprem! Çevre illerde hissedildi AFAD'tan açıklama bekleniyor - 1. Resim

Muğla'da meydana gelen son dakika depremine dair tüm detaylar içerimizde olacak...

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...

 

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Kaynak: tgrthaber.com.tr
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