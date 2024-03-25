Muğla'da deprem! Datça sallandı: AFAD'dan ilk açıklama

25 Mart 2024 17:49 - Güncelleme : 25 Mart 2024 18:25

Muğla Datça açıklarında AFAD'ın açıklamasına göre saat 17.25'te 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.

Akdeniz peş peşe gelen deprem haberleriyle sarsılıyor. Kandilli Rasathanesi Akdeniz açıklarındaki depremin büyüklüğünü 3.4 olarak duyurdu.

NACİ GÖRÜR 4 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREM SONRASI UYARMIŞTI

Muğla'da bu sabah saat 05.04'te merkez üssü Köyceğiz ilçesi olan 4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Prof. Dr. Naci Görür daha büyük deprem potansiyeline ilişkin uyarıda bulunarak sosyal medya hesabından şunları söylemişti:

"Arkadaşlar, bugün Karaçam-Köyceğiz/Muğla’da 4,0 deprem oldu. Bu deprem haritada görüldüğü gibi, KD-GB doğrultuda uzanan Acıpayam Fay Zonu üzerinde. Bu zon çok daha büyük deprem üretebilecek kapasitede. Sevgiyle..."

Muğla'da meydana gelen son dakika depremine dair tüm detaylar içerimizde olacak...

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...