Muğla’da feci kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı!

21 Mart 2024 20:03 - Güncelleme : 21 Mart 2024 20:20

Muğla Seydikemer’de trafik kazası meydana geldi. Kaza, Seydikemer'in Uğurlu Mahallesi Çevre Yolunda oldu. Ali Tosun'un kullandığı araç, yol ortasında bulunan bir aydınlatma direğine çarptı. Kazada, Tosun ve eşi ağır yaralandı. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

1 ÖLÜ, 1 YARALI

Ancak, tüm müdahalelere rağmen Ali Tosun hayatını kaybetti. Eşinin ise durumunun kritik olduğu öğrenildi. Ali Tosun'un cenazesinin Denizli Çameli İlçesi Boyalı mezarlığına defnedileceği belirtildi.