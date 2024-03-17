Muhtarlık için kuzenler arasında meydan savaşı: Ölü ve yaralılar var

17 Mart 2024 22:43 - Güncelleme : 17 Mart 2024 22:43

Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde muhtar adaylığı konusunda olduğu iddia edilen kavgada amca çocukları birbirleriyle çatıştı. Yaşanan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti 1 kişi ağır yaralı durumda hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa’nın Harran ilçesine bağlı Konacık kırsal Mahallesinde yaşanan olayda amca çocukları arasında muhtarlık seçimiyle ilgili olduğu iddia edilen nedenle kavga çıktı. Kavgada Ali Kiraz hayatını kaybederken Hüseyin Kiraz ise ağır yaralandı. Kavga nedeniyle mahallede olayla çıktı. Yaşanan olaylarda bazı evler ile araçların ateşe verildiği öğrenildi.

Kavga ve sonrasında yaşanan olaylar nedeniyle mahalleye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.