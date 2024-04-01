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Ramazan Vuslat
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01 Nisan 2024 20:00 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 20:01

Muhtarlık seçim sonuçları sonrası çatışma çıktı: Ölü ve yaralılar var

Nusaybin'de muhtarlık seçimleri sonrası sandıktan çıkan sonucu beğenmeyen grup ve diğer grup arasında çıkan tartışma çatışmaya dönüştü.

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Muhtarlık seçim sonuçları sonrası çatışma çıktı: Ölü ve yaralılar var

Mardin'in Nusaybin ilçesinde sandıktan çıkan muhtarlık seçim sonuçları nedeniyle tartışan gruplar arasında kavga çatışmaya dönüştü.

Kırsal Görentepe Mahallesi'nde seçim sonrası çıkan çatışmada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kavgada, Hilmi A, Murat A, İbrahim Y. ve Şevket A. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılan Hilmi A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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