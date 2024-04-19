Muhtarlık seçiminde silahlı, bıçaklı kavga: 12 yaralı

19 Nisan 2024 17:29 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 17:38

Otomobil ile hafif ticari araç birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var

Otomobil ile hafif ticari araç birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var

Aksaray'da muhtarlık seçimi sebebiyle çıkan kavgada çok sayıda kişi hastanelik oldu.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Zeki Çeçen'e 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Fatih Mahallesi muhtarlığı için en yakın rakibine 96 oy fark attı. Çeçe, arşiv kayıtlarında adli sicil kaydı olduğu gerekçesiyle muhtar olamayınca ikinci sıradaki Adem Esği muhtarlık mazbatasını aldı.

SİLAH, BIÇAK VE SOPALAR ÇEKİLDİ

Taraflar, Kaputaş Camisi'ndeki cuma namazı sonrasında muhtarlık seçimi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın silahlı, bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüşmesi üzerine Taner Çeçen (37), Mustafa Çeçen (33), Şıh Mehmet Atılgan (38), Abdullah Esği (69) silahla, Bilal Esği (25) bıçakla, 7 kişi de darbedilerek yaralandı.

BİR KİŞİNİN HAYATİ TEHLİKESİ VAR

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Eskil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Taner Çeçen, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma ekipleri Adem Esği'yi gözaltına aldı.

KAVGA ANI KAMERADA

Öte yandan kavga anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.