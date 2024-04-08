Mustafa Destici'den BBP'li belediyelere 'sokak köpeği' talimatı

08 Nisan 2024 21:19 - Güncelleme : 08 Nisan 2024 22:35

Son olarak Antalya'da çoban köpeklerinin yaşlı bir kadını parçalayarak öldürmesinin ardından kamuoyunda sokak köpekleri tartışması yeniden başladı. Konuya ilişkin Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'den de açıklama geldi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Eskişehir'in Günyüzü Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programında gazetecilere gündemi değerlendirdi. Sivas'ın yanı sıra 25'e yakın ilçe ve beldeyi kazandıklarını anımsatan Destici, şöyle devam etti:

"YÖNETTİĞİMİZ BELEDİYELERDE ADALETLİ OLACAĞIZ"

"Oy oranımızı ciddi şekilde artırdık. İlkeli, temiz ve şeffaf bir belediyecilik vadettik. Bu ilkeli belediyeciliğimiz, devletimizin bekası, ülkenin bütünlüğü, milletin istiklali, birliği... Bunlar genel ilkelerimiz ama bunun yanında hak, hukuk, adalet, eşitlik bunları çok önemseyeceğiz. Asla ayrımcılık yapmayacağız. Herkese hizmeti eşit götüreceğiz. Sivas'ımızda da diğer kazandığımız yerlerde de aynı hassasiyetle Büyük Birlik Partisi belediye başkanlarımız ve yönetimleri çalışacak. Şeffaf olacağız. Adaletli olacağız."

Destici, vatandaşların belediyelerden önemli beklentilerinden birinin sokak hayvanlarıyla ilgili olduğunu belirtti. Sahipsiz hayvanlara ilişkin her gün yeni haberlerin duyulduğunu anlatan Destici şu ifadeleri kullandı:

"SOKAK KÖPEKLERİ EN ÖNEMLİ MESELELERİMİZDEN BİRİ"

"Pek çok çocuğumuz bu yüzden okula gidemiyor. Annesi babası götürmek zorunda kalıyor. Kadınlarımız çarşıya, pazara çıkamıyor. Yaşlılarımız sabah namazına gidemiyor. Onun için biz de dedik ki 'Biz kazandığımız belediyelerde bir ay içinde bu sorunu çözeceğiz.' Hatta biraz önce ilçe merkezinden buraya gelirken arabaya bindim. Baktım kenarda bir köpek var. Belediye Başkanımıza 'Bunları toplamaya başlamadınız mı?' dedim. 'Başkanım başladık ama böyle arada kalanlar var. Onları da alacağız' dedi. Burası kolay. Sivas'ta da bu işi geçmişte olduğu gibi çözeceğiz ama Ankara'nın, İstanbul'un her yerin bu işi çözmesi lazım. Bu en önemli meselelerimizden biri.

Bunun yanında tabii güvenlik çok önemli. Bunu çözeceğiz. Yeni istihdam alanları oluşturacağız. Aynı şekilde eğitime destek vereceğiz. Yani burada okuyan çocuklarımızın hepsinin Eskişehir'e, Ankara'ya gitme şansı yok. Burada hazırlık kursları oluşturacağız. Burada öğretmen eksiği varsa bunu kapatacağız. Liseye giriş sınavlarına çocuklarımızı hazırlayacağız."

Destici, tarım ve hayvancılığa destek vereceklerini bildirdi.