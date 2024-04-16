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16 Nisan 2024 13:19 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 13:32

Naci Görür ateş püskürdü: Depremden daha fazla zarar verirsiniz

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, cep telefonlarına uygulama olarak yüklenen ve daha geliştirmeleri süren erken uyarı sistemlerine tepki gösterdi. Görür, sadece depremi haber veren uygulamaların 'depremden daha fazla zarar vereceğini' söyledi.

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: Anadolu Ajansı
Naci Görür ateş püskürdü: Depremden daha fazla zarar verirsiniz

Depremlerle ilgili kritik açıklamalarda bulunan Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, cep telefonlarına yüklenebilecek şekilde geliştirmeleri süren erken uyarı sistemleri konusunda tepki gösterdi.

Erken uyarı sistemlerinin; metro, tren ve doğalgaz hatları gibi oldukça öneme sahip yerlerin depremden birkaç saniye önce zarar görmelerini engellemek amacıyla kapattığını aktaran Görür, bunun böyle devam etmesi gerektiğinin altını çizdi.

Naci Görür ateş püskürdü: Depremden daha fazla zarar verirsiniz - 1. Resim

Uygulama geliştiricilerinin, “Biz bu sistemi bütün halka yayacağız, deprem geliyor diye herkese duyuracağız” dediğini aktaran Görür, bunun yanlış olduğunu söyledi.

Halka deprem anında yapılması gerekenlerin öğretilmesinin daha önemli olduğunun üstüne basa basa söyleyen Görür, “Bu erken uyarı sistemiyle 5-10 kişi kendini balkondan atarsa ne yapacaksınız? Dolayısıyla bu iş, çocuk işi değil. Aklımızı başımıza toplamamız lazım” dedi.

Naci Görür ateş püskürdü: Depremden daha fazla zarar verirsiniz - 2. Resim

Görür konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Siz depremin zamanını, büyüklüğünü, yerini, depremi şiddetini ve olabilecek hasarı doğru tayin etmediğiniz sürece, bunu alacak insanları eğitmediğiniz sürece, nasıl davranacaklarını bilmedikleri sürece depremden daha fazla zarar verirsiniz"

Kaynak: Anadolu Ajansı
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