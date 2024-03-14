Naci Görür, İstanbul depreminde en fazla kayıp verecek yerleri açıkladı

14 Mart 2024 15:02 - Güncelleme : 14 Mart 2024 15:05

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, TGRT Haber'de Medya Kritik programında olası Marmara depremi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Görür, İstanbul'da beklenen deprem için "Megakent uzatmaları oynuyor. Özellikle Avrupa yakasından kıyılar ile kıyıdan 10 kilometre içeriye doğru olan şeritte Silivri'ye kadar olan alan olası bir depremde en fazla kayıp veren alan olacaktır Anadolu yakasına göre daha fazla olacaktır" ifadelerini kullandı.

Uzmanların İstanbul'u etkileyebilecek büyük Marmara depremi hakkındaki uyarıları sürüyor. İki gün önce Çanakkale’de 3.5 şiddetinde dün ise Balıkesir’de 3. 0 şiddetinde meydana gelen depremler sonrası gözler bir kez daha İstanbul, Kocaeli, Bursa gibi şehirlere çevrildi. Özellikle megakent İstanbul için yetkililere bir kez daha çağrı yapıldı.

İSTANBUL'DA EN FAZLA KAYIP VERECEK ALANLAR

İstanbul depreminde en çok etkilenecek bölgeleri açıklayan Naci Görür şu ifadeleri kullandı:

Özellikle Avrupa yakasından kıyılar ile kıyıdan 10 kilometre içeriye doğru olan şeritte Silivri'ye kadar olan alan olası bir depremde en fazla kayıp veren alan olacaktır Anadolu yakasına göre daha fazla olacaktır.

"EN TEHLİKELİ İLÇELER"

Anadolu Yakası'nda da yine kıyıdan başlayıp bu 10 kilometrelik kuşak özellikle dolgu alanları ciddi olarak etkilenecektir.

Bakırköy, Zeytinburnu, Eminönü, Avcılar gibi ilçeler çok etkilenecek. En tehlikeli yerler…