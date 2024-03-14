Naci Görür İstanbul için 2 fay hattına dikkat çekti: Beklenen depremin şiddetini açıkladı

14 Mart 2024 14:39 - Güncelleme : 14 Mart 2024 14:59

Türk jeolog ve deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, TGRT Haber'de olası İstanbul depremi ile önemli açıklamalarda bulundu. Depreme dirençli bir şehrin inşa edilmesi gerektiğini hususundan yetkilere çağrıda bulunan Görür, İstanbul'da beklenen depremin 7.2 ve 7.6 arasında olduğunu aktardı.

İBB ile merkezi hükümetin birlikte çalışmadığına belirten Görür, deprem gerçeğinin siyaset üstü bir konu olduğunun altını çizdi. İstanbul için 2 fay hattına dikkat çeken Görür, çok ciddi uyarılarda bulundu.

İstanbul için tehdidin Marmara Denizi'nde ve Kuzey Anadolu fayının kuzey kolunun bazı segmanları üzerinden geleceğini söyleyen Görür, "Bunlardan biri Kumburgaz kolu veya segmanı diğeri adalar koludur. Bu 2 kolun kırılmasını bekliyoruz. Zaten bugün kilitlenmiş olan fay parçaları da bunlardır. Bunlar ayrı ayrı kırılabilir" dedi.

"İKİ KOL KIRILIRSA DEPREM 7,5 ÜSTÜNE ÇIKABİLİR"

Bu fay hatlarının 1760 yılında 3 ay arayla kırıldığını belirten Görür, "Dolayısıyla İstanbul 3 ay arayla 7 ve yedinin üstünde 2 depremle karşı karşıya kalmıştır. Bu da görüldüğü gibi oldukça tehlikeli bir konudur. İkisi birden kırılırsa depremin 7,5 seviyelerinin üstüne çıkma olasılığı var" ifadelerini kullandı.