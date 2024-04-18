Naci Görür'den peş peşe gelen depremler sonrası önemli açıklama

18 Nisan 2024 16:59 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 17:23

Türk Jeolog ve Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, dün Malatya'nın Battalgazi ilçesinde gerçekleşen 4,3 büyüklüğünde ve bugün Tokat'ın Sulusaray ilçesinde gerçekleşen 4,1 büyüklüğündeki depremlere ilişkin açıklamada bulundu.

"BU ARALAR SIKÇA..."

Şehir sakinlerinde tedirginlik uyandıran depremlere ilişkin konuşan Görür, "Dün ve bugün depremler oldu. Dünkü Malatya, Battalgazi’de 4,3 büyüklükte, diğeri Sulusaray Tokat’ta ve 4,1 büyüklükte" diye anımsattı.

Malatya depreminin muhtemelen Doğanşehir’den Yeşilyurt yakınlarından Malatya’ya uzanan bir fay üzerinde olduğunu belirten Görür, bu fayın MTA canlı fay haritası üzerinde olmadığını söyledi. Bu fayın bu aralar sıkça 4 mertebesinde deprem ürettiğini belirtti.

Görür, ek olarak "Bugün Tokat’ta olan deprem, KAF’dan ayrılan ve GB istikametinde Anadolu levhası içerisine uzanan bir fay üzerindedir. Sevgiyle." diye de ekledi.