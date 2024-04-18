Naci Görür’den sitem dolu sözler: Tıpkı komedi gibi

18 Nisan 2024 19:30 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 19:39

AFAD’ta yer alan bilgiler göre Tokat’ın Sulusaray ilçesinde 5.6 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde de hissedildi.

Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Tokat'ta yaşanan 5.6'lık deprem sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

PaSitem dolu sözler söyleyen Görür yaptığı paylaşımda;

"TIPKI KOMEDİ GİBİ"

"HALKIMA DUYURU: Şu anda televizyonlarda yaşanan sahneleri çok iyi biliyorsunuz değil mi? Tıpkı komedi gibi. Deprem oluyor. Televizyonlar konuşmaya başlıyor. Deprem uzmanları sıra sıra boy gösteriyor. Kayıp yoksa şükredilecek . Gece dışarıda kalınacak. Sonra da unutulacak. Eğer deprem büyükse acı ve keder.

"6 ŞUBATI NE ÇABUK UNUTTUNUZ"

Sevgili halkım bu daha ne kadar sürecek? Neden deprem dirençli yerleşim alanları için talepte bulunmuyorsunuz? Harekete geçmiyor musunuz? 6 Şubatı ne çabuk unuttunuz? Deprem bizim için domates fiyatından, kırmızı et fiyatından daha mı önemsiz? Mülkün sahibi sizsiniz" dedi.