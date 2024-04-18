Nefes kesen kovalamaca! Dere kenarında yakayı ele verdiler

18 Nisan 2024 10:38 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 10:44

Çorlu'da yaşanan polisi alarma geçiren olayda çalıntı kaydı bulunan otomobile polis dur ihtarında bulundu. Dur ihtarına uymayan araç sürücüsü, Çorlu Kalesi yönüne seyrederek izini kaybettirmek istedi.

KAZA YAPINCA YAYA OLARAK KAÇTILAR

Polis ekipleri, Fatih Caddesi’nden Çerkezköy yoluna sapan aracın peşini bırakmadı. Çevre yolundan Ergene ilçesi bağlantı yoluna giren otomobil, virajı alamayarak bariyerlere çarptı.

Kaza sonrası otomobilden atlayan 3 şahıs, yaya olarak kaçmaya başladı. Yaya olarak şahısların peşine düşen devriye ve asayiş ekipleri, 3 şüpheliyi soluk soluğa yaşanan kovalamaca sonrası dereye kenarında yakalamayı başardı.

ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN DOSYALARI VAR

Çalıntı kaydı bulunan kazalı araç olay yerinden kaldırılarak yedi emin otoparkına kaldırıldı. Gözaltına alınan A.İ. S.K. ve G.D. emniyete götürüldü. 3 şüphelinin GBT sorgulamasında çeşitli suçlardan dosyalarının bulunduğu ortaya çıktı.