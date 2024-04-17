17 Nisan 2024 09:19 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 09:24
Neredeyse herkesin evinde var... Şarjlı süpürge bomba gibi patladı
Kocaeli'de prizde olan şarjlı süpürge bir anda patladı. Evi dumanlar sararken korkuyla uyanan ev sahibi, balkonda mahsur kaldı. Ekiplerin kurtardığı kadın hastaneye kaldırıldı
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde meydana gelen olayda; bir binanın 3'üncü katında bulunan dairede, prize takılı olan şarjı süpürge bir anda patladı.
Patlama sonrası evi dumanlarda sardı. O sırada uyuyan U.K. patlama sesini duyup uyandı. U.K evi saran dumanı görünce korkuyla kendini balkona attı.
BALKONDA MAHSUR KALDI
Ev sahibinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, balkonda mahsur kalan U.K'yi itfaiye aracıyla sepete alınarak aşağıya indirdi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Dumandan etkilenen U.K'ye oksijen verilerek hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri ise evdeki dumanları tahliye etti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı