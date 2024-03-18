Nevruz kutlamasında terörist başı Öcalan posteri açanlar tutuklandı

18 Mart 2024 20:57 - Güncelleme : 18 Mart 2024 21:03

İstanbul Valiliği tarafından DEM Parti organizesinde düzenlenen “Şimdi Özgürlük Zamanı” mitingi ve “Nevruz Kutlaması” etkinliğine ilişkin yapmış ve 75 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu. Gözaltına alınanlar arasında terörist başı Öcalan posteri açanlarla ilgili karar verildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan kişilerin Öcalan posterini açtığı ve sosyal medya hesaplarında da paylaştığı belirlenmişti. 5 kişi sorgulandıktan sonra 2'si tutuklanırken, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

3 ŞÜPHELİYE ADLİ KONTROL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yapıldı. Bu kapsamda dün İstanbul Yenikapı Miting Alanı'nda gerçekleştirilen nevruz programında PKK/KCK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini açan 3 şahıs ve sosyal medya hesabında Öcalan posteri yayınladıkları tespit edilen 2 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. 5 şüpheliden 3’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.