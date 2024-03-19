Nevruz kutlamasındaki 'terör propagandası'nda 36 kişi adliyeye sevk edildi 

19 Mart 2024 18:04 - Güncelleme : 19 Mart 2024 18:05

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İl Başkanlığı'nın Alsancak Gündoğdu Meydanı'nda pazar günü düzenlediği nevruz kutlaması sonrası terör propagandası yapıldı. Polis ekiplerinin dağıttığı kalabalıktan bazı kişiler Cumhuriyet Meydanı'nda terör örgütü propagandası yaptı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Yapılan çalışmalarda 7 şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

Emniyet güçlerince "Nevruz Mitingi" konulu açık hava toplantısında kanun dışı slogan attığı tespit edilen 28 şahıs daha "terör örgütü propagandası" suçundan yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Çalışmalarda 1 şüphelinin daha gözaltına alınmasıyla birlikte toplamda 36 şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.