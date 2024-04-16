Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Nişan töreninde kan aktı: 4 yaralı
16 Nisan 2024 07:15 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 07:16

Nişan töreninde kan aktı: 4 yaralı

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde, nişan merasiminde çıkan kavgada 4 kişi bıçakla yaralandı.

Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
Nişan töreninde kan aktı: 4 yaralı

Adatepe Mahallesi'nde bir nişan merasiminde halay çekme esnasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.G, M.G, E.G. ve S.K. çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı.

Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan S.K. müdahalenin arından Samsun Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi. M.G'nin Vezirköprü Hastanesinde tedavisinin sürdüğü, E.G ve E.G'nin ise tedavileri sonrası taburcu edildiği öğrenildi.

Olay sonrası gözaltına alınan M.A. ve R.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

 

Kaynak: Anadolu Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...