Numan Kurtulmuş'tan İsrail ve Netanyahu'ya sert tepki: Katliamların hesabını verecekler!

18 Nisan 2024 15:31 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 15:46

TBMM Başkanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Mardin'de katıldığı bir etkinlikte Gazze Şeridi'ni abluka altına alıp her gün büyük katliamlar gerçekleştiren İsrail'e çok sert tepki gösterdi.

Gazze'de insanlık tarihinin gördüğü en büyük ve insanlık dışı soykırımın yaşandığını belirten Kurtulmuş, "Siyonizm, baskı, tehdit ve korkutmayla akademi dünyasını etkisi altına alıyor. Siyonizm, elindeki ağır silahların yanında akademik anlamda da elinde bulundurduğu tehlikeli anlayış nedeniyle de dünyanın en yıkıcı zihniyetidir" dedi.

SİYONİZMLE MÜCADELE...

Siyonizmle mücadelede akademik çalışmaların ve akademik kadroların da çok önemli bir rolü ve sorumluluğu olduğunu aktaran Kurtulmuş, "Yeniden güçlü bir şekilde küresel ölçekte insaf ve izan sahibi akademisyenlerin örgütlenmesi gerekiyor. Siyonist anlayış, baskı, tehdit ve korkutmalarla akademi dünyasını sindirmekte, kendilerine karşı eleştirel bakış gösteren kim olursa etkisiz hale getirmekten çekinmemektedir. Özgü olarak lanse edilen batı akademi dünyasında bir çok başarılı bilim insanı siyonizme karşı tutum gösterdiği için ötekileştirilmiş ve üretemez hale getirilmiştir. Araştırmalar engellenmiş, akademik işbirlikleri Siyonizm baskıları sonucu sonlandırılmıştır" ifadelerini kullandı.

"NETANYAHU VE ÇETESİNİN HESAP VERECEĞİNE İNANIYORUM"

'Siyonist baskılara' rağmen dünyanın bütün ülkelerinde ve başkentlerinde Filistin sempatisinin artmaya başladığına dikkat çeken Kurtulmuş, "Netanyahu ve çetesinin savaş suçları mahkemesinde bu katliamın failleri olarak hesap vereceğine inanıyorum. Bütün katliamlarına rağmen bir adım ileriye gidemeyen ve tek bir kişiyi korkutamayan bu katillerin sonu yakındır" diye konuştu.



Kurtulmuş, "Başkenti Kudüs olan, egemen bir Filistin mutlaka kurulacak ve Gazzeliler dünyaya bir zafer yazacaktır" dedi.