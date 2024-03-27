Bakan Yerlikaya duyurdu: 'Nusr-Et'e silahlı saldırı olayında flaş gelişme!
Organize suç örgütü elebaşı Barış Boyun’un, Volkan Reçber’e talimat vererek yaptırdığı, Beşiktaş’taki “Nusr-Et” isimli iş yerine yönelik silahlı saldırıyı gerçekleştiren 5 şüpheli yakalandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Organize suç örgütü elebaşı Barış Boyun’un (Yurt dışı firar), organize suç örgütü elebaşı Volkan Reçber’e (Yurt dışı firar) talimat vererek yaptırdığı, Beşiktaş’taki “Nusr-Et” isimli iş yerine yönelik silahlı saldırı eylemine karşı “MAHZEN-22” operasyonu düzenlendiğini açıkladı. Operasyonda silahlı saldırı eylemini gerçekleştiren organize suç örgütü üyesi 5 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı operasyonun ayrıntıları;
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Yurt dışında firari olarak bulunan elebaşı Barış Boyun’un yine yurtdışında firari olarak bulunan elebaşılığını Volkan Reçber’in yaptığı organize suç örgütüne, Beşiktaş’ta bulunan “Nusr-Et” isimli iş yerine yönelik motosikletli 2 şahıs tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı eyleminin talimatını vermesi üzerine, organize suç örgütü üyesi şüphelilerin eylemi gerçekleştirdikleri tespit edildi.
Operasyonlar sonucu:
- 4 adet ruhsatsız tabanca,
- Çok sayıda fişek, çelik yelek ve kar maskesine el konuldu.