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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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27 Mart 2024 10:35 - Güncelleme : 27 Mart 2024 10:54

Bakan Yerlikaya duyurdu: 'Nusr-Et'e silahlı saldırı olayında flaş gelişme!

Organize suç örgütü elebaşı Barış Boyun’un, Volkan Reçber’e talimat vererek yaptırdığı, Beşiktaş’taki “Nusr-Et” isimli iş yerine yönelik silahlı saldırıyı gerçekleştiren 5 şüpheli yakalandı.

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: TGRT Haber

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Organize suç örgütü elebaşı Barış Boyun’un (Yurt dışı firar), organize suç örgütü elebaşı Volkan Reçber’e (Yurt dışı firar) talimat vererek yaptırdığı,  Beşiktaş’taki  “Nusr-Et” isimli iş yerine yönelik silahlı saldırı eylemine karşı “MAHZEN-22” operasyonu düzenlendiğini açıkladı. Operasyonda silahlı saldırı eylemini gerçekleştiren organize suç örgütü üyesi 5 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı operasyonun ayrıntıları;

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Yurt dışında firari olarak bulunan elebaşı Barış Boyun’un yine yurtdışında firari olarak bulunan elebaşılığını Volkan Reçber’in yaptığı organize suç örgütüne,  Beşiktaş’ta bulunan “Nusr-Et” isimli iş yerine yönelik motosikletli 2 şahıs tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı eyleminin talimatını vermesi üzerine, organize suç örgütü üyesi şüphelilerin eylemi gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Operasyonlar sonucu:

  • 4 adet ruhsatsız tabanca,
  • Çok sayıda fişek, çelik yelek ve kar maskesine el konuldu.

 

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Kaynak: TGRT Haber
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