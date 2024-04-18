Öğle izninde feci ölüm! Acele ederken otomobil havaya uçurdu

18 Nisan 2024 15:31 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 15:52

Antalya'da yaşanan kaza görenlerin yüreklerini dağladı. 25 yaşındaki Gürkan Gençer otomobil çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Muratpaşa ilçesi Demircikara Mahallesi Burhanettin Onat Caddesi üzerinde 12.00 sıralarında, Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler bölümünde ilaçlama yapan Gürkan Gençer öğle izninde markete gitmek için karşıya geçti. Marketten dönüşe geçen Gençer’e Özgür K. (46) kontrolündeki BMW marka 34 ALN 88 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle havalanan Gençer, yaklaşık 10 metre uçtu. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde gencin hayatını kaybettiği görüldü.

Polis ekipleri ise olay yerini güvenlik şeridine alarak, çalışma gerçekleştirdi. Kazada otomobilin sol ön çamurluk ve ön camının çöktüğü görüldü. Kazada otomobil sürücüsünün eşi Esra K. (44) ise yaralandı. Kazanın ardından büyük korku ve panik yaşayan kadını eşi sakinleştirmeye çalıştı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü ve eşi polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazanın ardından olay yerine koşan gencin mesai arkadaşları ise yerde cenazeyi görünce büyük hayal kırıklığı yaşayarak gözyaşı döktü. Gençer’in mesai arkadaşları tarafından bulunan ayakkabıları ise hemen yanıbaşına konuldu. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından kişisel eşyaları mesai arkadaşlarına verildi.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı ve sonrası ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde karşıya geçmek için yola inen Gençer’e otomobilin çarptığı ve havaya uçtuğu görüldü. Otomobil ise çarpmanın ardından yaklaşık 30 metre ileride durdu. Bu sırada otomobilden hemen inen sürücünün yerde yatan Gençer’in yanına koştuğu görüldü.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenaze otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.