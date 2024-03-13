Oğlunu tek cümlesi yüzünden öldürdü! Pişman olup ekipleri aradı

13 Mart 2024 10:31 - Güncelleme : 13 Mart 2024 11:09

Seyhan ilçesine bağlı Ziyapaşa Mahallesi’nde yaşanan olayda, 66 yaşındaki baba Tamer Evren ve 38 yaşındaki Hazım Evren arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada baba oğlunu av tüfeği ile vurarak öldürdü.

OĞLUNU VURUP 112'Yİ ARADI

Tamer Evren, oğlunu vurduktan sonra 112'yi arayarak oğlunu öldürdüğünü söyleyerek kendisini ihbar etti. Adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Hazım Evren’in hayatını kaybettiğini tespit etti. Tamer Evren ise evde bekleyerek, gelen polislere suç aletiyle birlikte teslim oldu.

"UYUŞTURUCUYA ZAM GELDİ, PARA YETERSİZ" DİYEREK SATIRLA BABASINA SALDIRMIŞ

Emniyetteki ifadesinde oğlunun uyuşturucu parası istediğini dile getiren Tamer Evren, "200 TL para verdim. Uyuşturucuya zam geldiğini söyleyip 100 TL daha para istedi. Ben de 'veremem bakkala borcumuz var' deyince bana satırla saldırdı. Ben de kendimi savunmak zorunda kaldım. Evladımı öldürdüğüm için çok pişmanım" dedi.

Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Tamer Evren çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.