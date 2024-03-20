'Öğrenci yurdu Filistinli derneğe verilecek' iddiasına yalanlama

20 Mart 2024 17:24 - Güncelleme : 20 Mart 2024 17:26

Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Göç İdaresi Başkanlığının, İstanbul’da geçici görevli personelinin konakladığı eski öğrenci yurdu, bir Filistin derneğine verileceği gerekçesiyle boşaltıldı" iddiasına yalanlama geldi.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bahse konu öğrenci yurdu, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğünün kullanımına tahsis edilmiş olup 31 Aralık 2023 tarihi itibariyle tahsisin süresi dolmuştur.

"MANİPÜLE DOLU PAYLAŞIMLARA İTİBAR ETMEYİNİZ"

Göç İdaresi Başkanlığına ait merkezlerin yapımının tamamlanmasının ardından Vakıflar Bölge Müdürlüğünden tahsisli bina boşaltılmıştır. İl Göç İdaresi Müdürlüğünde geçici görevli personeller, yeni yapılan merkezlerde bulunan misafirhaneye yerleştirilmiştir. Kamuoyunu manipüle etmek için dolaşıma sokulan paylaşımlara itibar etmeyiniz"